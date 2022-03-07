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俄羅斯入侵烏克蘭
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TikTok怕遭惡法牽連 禁止俄羅斯影音上傳

2022/3/7 09:03（3/7 09:25 更新）
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俄羅斯通過新法，若訊息被認定是「假新聞」，傳播者將面臨15年的牢獄之災；TikTok因此暫停發布所有來自俄羅斯的影音內容。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯通過新法，若訊息被認定是「假新聞」，傳播者將面臨15年的牢獄之災；TikTok因此暫停發布所有來自俄羅斯的影音內容。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約6日綜合外電報導）俄羅斯通過新法，若訊息被認定是「假新聞」，傳播者將面臨15年的牢獄之災，社群媒體TikTok今天因此宣布，暫停發布所有來自俄羅斯的影音內容，以保護該公司員工的安全。

TikTok在推特（Twitter）上推文表示：「著眼於俄羅斯新的『假新聞』法，在我們檢視該法對安全構成的影響之際，我們別無選擇，只能暫停直播和上傳新影音內容的服務。』但該公司補充，透過應用程式的訊息服務將不受影響。

推特又說：「在安全為首要考量的情況下，我們將對俄羅斯不斷變化的局勢做出評估，以決定我們或許可以在何時完全恢復服務。」

在俄羅斯持續入侵烏克蘭之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）4日簽署一項法令，稱將對發布俄軍「假新聞」者，處以15年的監禁。

該法很快的遭到批評人士強烈反對，美國政府也在昨天譴責這項法令，但俄羅斯總統府克里姆林宮在週末為其辯護，稱該國正面臨「資訊戰」，需要予以反擊。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110307

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