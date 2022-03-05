百人軍隊僅4人生還 俄羅斯反戰女議員公開質疑政府

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俄羅斯國會議員娜魯索娃在國會表示，聽聞有一支100人俄羅斯連隊前往烏克蘭，最後僅有4人生還。（圖取自維基共享資源；作者Council.gov.ru，CC BY 4.0）

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯國會議員娜魯索娃在國會表示，聽聞有一支100人俄羅斯連隊前往烏克蘭，最後僅有4人生還。她也說，據傳許多士兵是被騙上戰場，還有陣亡俄軍曝屍荒野，屍體遭野狗啃食。

娜魯索娃（Lyudmila Narusova）是俄羅斯總統蒲亭前政治導師蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，目前擔任俄羅斯上議院參議員。她也是俄羅斯少數直言反對侵略烏克蘭，並反對克里姆林宮散播「錯誤訊息」的精英分子之一。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，娜魯索娃4日在上議院聯邦院質詢時表示，據她所知有一支100人的俄羅斯連隊，其中96人戰死沙場。她也透露，許多人是被迫簽下入伍合約，或是有其他人代替他們簽約。

她並表示，俄國國防部拒絕她確認死傷人數的請求。

俄羅斯當局2日表示，俄軍有498人陣亡，但實際數字可能遠高於此。

就在娜魯索娃發言的同時，俄羅斯下議院通過一項新法，規定公民不得宣傳有關烏克蘭行動的「假新聞」，違法者最高可處15年監禁。重點在於這場衝突要依循官方說法，稱之為「特別行動」而不是「戰爭」。

娜魯索娃抨擊俄羅斯在烏克蘭的行動。她告訴獨立自由派電視台TV Rain，許多死去的俄羅斯士兵「曝屍荒野，遭野狗啃食，很多人的遺體甚至被燒到根本無法辨識」。

她說：「我不認同那些大聲挺戰的議員。」「我認為他們不知道自己在做什麼。他們沒經思考，只知道執行命令。」

TV Rain和莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）被控「有目的及有系統性地」發布「號召極端主義和暴力行為」的資訊後，已經遭到關閉。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110305