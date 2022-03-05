入侵烏克蘭9日 俄羅斯未猛攻基輔重點仍在圍城奪港

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，開戰9天以來俄軍的作法仍是維持多線進擊，採取包圍大城、奪取關鍵港口，沒有集中兵力猛攻單一正面或首都基輔。

「紐約時報」指出，俄軍在北面的首要任務仍是拿下烏國首都基輔。在基輔戰線方面，俄軍仍從西側外圍推進但遭遇烏克蘭強力抵抗，但俄軍增援部隊持續從東側向基輔挺進。

● 北面戰線 包圍基輔仍未完成

今天戰事多半在基輔西北側近郊，俄軍為逼近首都而在包括戈斯托梅利（Hostomel）、布查（Bucha）和伊爾平（Irpin）等市的市內與周邊與烏軍交戰。

基輔周邊幾座聯外橋梁遭破壞，很可能是烏軍為遲滯俄軍推進所為。

● 東面戰線 重要港市馬立波被圍

俄軍在烏國東南部已包圍另一重要港市馬立波（Mariupol），它是烏東頓巴斯（Donbas）地區與克里米亞半島的樞紐要地，一旦淪入俄軍手裡，在第聶伯河（Dnieper River）以東的烏軍主力就會被合圍，俄國也將能整個控制亞速海（Sea of Azov）和烏東的主要工業基礎設施。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）在臉書的聲明稱，俄軍的砲擊已切斷當地水、電與供暖。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）方面因俄軍企圖圍城而持續遭猛轟，經紐時確認過的市區影像顯示，不少大型建築與店街毀損嚴重，近郊的住宅與學校也多有毀損。

烏克蘭南部戰略港市馬立波的市長4日說，當地被連日攻擊，現已遭俄軍封鎖。圖為2日馬立波遭攻擊。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

● 南面戰線 進逼札波羅熱

在烏克蘭南面，俄國顯然是要全力拿下烏克蘭整個黑海沿岸，以切斷海運，從克里米亞北上的俄軍2日拿下南部重要的戰略港市刻松（Kherson），是開戰以來俄軍奪下的首座主要城市。目前南面俄軍有一支持續往西直奔另一港市尼古拉耶夫（Mykolaiv），料接下來的目標就是烏克蘭在黑海的要港敖德薩（Odessa）。

俄國在烏國南面另已奪取南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）南側的歐洲最大核電廠，電廠在雙方交戰期間起火，國際相關原能監督機構都表示，火勢撲滅後初步沒有發生輻射外洩。

據烏克蘭核安官員的聲明表示，核電廠6個反應爐中的一座出現圍阻體受損，目前不清楚反應爐結構有無受損與相關情況。

除核電廠反應爐與滿是高輻射燃料棒的爐心面臨戰事威脅，現址有好幾英畝多年來供燃料棒降溫的冷卻水池，專家憂心若遭飛彈或砲彈誤擊，恐造成輻射災害。

俄軍拿下電廠後繼續朝札波羅熱市區北進。

（中央社製圖）

● 俄軍縱深作戰 蠶食而非鯨吞

華盛頓戰爭研究所（ISW）的最新俄烏戰況分析指出，俄軍包圍基輔、奪取哈爾科夫仍未成功。俄方作戰時依然採取以少數營級戰術群（BTG）接戰，而非集中壓倒性兵力一次達成目標。

ISW指出，俄軍的指揮官顯得更偏好以團、旅級規模的作戰開闢新戰線來推進，而不是把各支部隊組織成協同性的集中兵力，在有優勢的烏國南部戰線亦然。

軍事專家研析，這是美俄用兵思維上的差異。俄軍習慣「縱深作戰」，將攻擊分為兩階段，第一階段先嘗試突破敵方戰線的缺口，後面再投入部隊擴大戰果，而非一湧而上的打法。

一旦發現敵軍出現撤退或防線鬆動，俄軍的裝甲或摩托化單位會立即進入第二階段作戰，插入敵軍後方或側面，將敵軍切割並圍殲，防止敵軍組織性的撤退重整兵力捲土重來。（譯者：陳亦偉）1110305