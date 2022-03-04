俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，為二次世界大戰結束以來歐洲最大軍事衝突，俄軍多管齊下，空襲烏克蘭大片地區，並以火箭、大砲猛轟，造成大量傷亡。以下為衝突雙方動用的一些武器：

★戰機和飛彈

俄羅斯軍方使用戰機以及「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈攻擊烏克蘭全境設施。「口徑」是精準武器，但在烏克蘭首都基輔（Kyiv）和第二大城哈爾科夫（Kharkiv），被這種飛彈鎖定的烏克蘭軍事設施和政府大樓，離住宅區很近，結果造成平民傷亡。

同樣情況也發生在俄羅斯戰機所攜帶飛彈，這些戰機在針對軍事設施進行攻擊時，也會傷及無辜。

為了攻擊重要目標，俄羅斯軍方還動用射程達500公里的伊斯坎德飛彈（Iskander），且攜帶威力更強大彈頭，能摧毀大型建築物和一些強化設施。有報導指一些伊斯坎德飛彈是自俄羅斯盟國白俄羅斯境內發射，白俄羅斯也是俄軍入侵烏克蘭的集結地。

圖為發射車上的同款伊斯坎德飛彈。（圖取自維基共享資源，作者Vitaly V. KuzminCC BY-SA 4.0）

★火箭和大砲

蘇聯時期設計的「格勒」 （Grad）、「龍捲風」（Smerch）和「颶風」 （Uragan）等多管火箭發射器，能齊射威力強大火箭，摧毀集結部隊或軍事裝備。在人口密集區使用這種武器，必然會導致重大傷亡並嚴重破壞民用基礎設施。

俄羅斯軍方還擁有大量蘇聯時代強大火砲，奇特的是這些大砲以花卉命名，如203公厘「牡丹」（Peony）自走砲以及152公厘「風信子」（Hyacinth）和「金合歡」（Acacia）自走榴彈砲。

烏克蘭24日多處傳出爆炸，警察在基輔路邊檢查一枚導彈殘骸。（路透社）

圖為烏克蘭民宅遭受攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

★集束彈藥（cluster munitions）和熱壓式武器（Thermobaric weapons）

烏克蘭官員指控俄羅斯使用集束彈藥，這類武器用來對付廣闊區域內敵軍部隊和武器，在人口密集地區使用這種武器必然會造成大量平民傷亡。

集束炸彈、火箭和砲彈在空中炸開，釋出「子彈藥」（submunitions）或「小炸彈」（bomblets），散布大片區域，同時擊中許多目標。

除了一開始帶來的衝擊，小炸彈有很高比例成了未爆彈，隨後很長時間都會造成人員死亡或殘廢。

熱壓式武器是由一個燃料容器和兩個分開的爆炸裝藥（explosive charges）組成，第一個引爆後會分散燃料顆粒，第二個則引爆空氣中散布的燃料和氧氣，從而產生極高壓和極熱爆炸波，在圍閉空間（enclosed space）內製造出半真空狀態。這種武器對圍閉空間內的人員特別致命。

美國五角大廈先前宣稱，在烏克蘭境內發現俄羅斯熱壓式武器機動發射器，但無法確認其使用狀況。

★烏克蘭軍火庫

烏克蘭軍方主要仰賴與俄羅斯軍方同樣的蘇聯時期製造多管火箭發射器和榴彈砲，但未擁有俄羅斯的伊斯坎德彈道飛彈和「口徑」巡弋飛彈等精密長程精準武器。

烏克蘭軍方擁有蘇聯時代「托奇卡-U」（Tochka-U，亦稱「圓點-U」）短程彈道飛彈，但與俄羅斯最新武器相比，這種飛彈雖擁有威力強大彈頭，但精準度差。

除了老舊蘇聯時代軍火，烏克蘭還獲得大批西方武器，如美國製「標槍」（Javelin）反戰車飛彈和肩射式「刺針」（Stinger）防空飛彈。烏克蘭官員稱，烏軍利用這些武器對入侵俄軍造成重大傷亡。

烏克蘭軍方還使用土耳其於衝突爆發前提供的拜拉克塔（Bayraktar）武裝無人機。烏軍曾發布一段拜拉克塔襲擊一支俄軍車隊影片。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110304