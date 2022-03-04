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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭12/300

日本批俄羅斯砲擊烏克蘭核電廠野蠻 拍板援烏自衛隊裝備

2022/3/4 18:22（3/4 20:36 更新）
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俄羅斯軍隊4日砲擊烏克蘭扎波羅熱核電廠。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一（後）痛批俄軍「野蠻」。（共同社）
俄羅斯軍隊4日砲擊烏克蘭扎波羅熱核電廠。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一（後）痛批俄軍「野蠻」。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）俄羅斯軍隊4日砲擊烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天痛批俄軍「野蠻」，並宣布援助烏克蘭防彈背心、鋼盔等自衛隊裝備。

日本讀賣新聞報導，松野今天在記者會上表示，對於俄軍攻擊烏克蘭核電廠，「不能認同這種野蠻行為，以最強烈的言詞予以譴責」。

產經新聞報導，日本政府今天召開國家安全會議（NSC），正式決定援助烏克蘭防彈背心、鋼盔等自衛隊裝備。

松野表示，研議援助烏克蘭的物資還有防寒服、帳篷、相機、衛生用品、緊急用糧食、發電機等，預定將由自衛隊專機載運。

共同社報導，這是日本罕見地對遭受武力攻擊國家援助自衛隊裝備。歐美各國陸續對烏克蘭提供武器，不過日本基於和平憲法與自衛隊用於防衛的宗旨，不提供具有殺傷能力的武器，而是從人道觀點提供物資。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110304

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