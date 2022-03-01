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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭83/300

自衛隊經驗上場 70名日本男性加入烏克蘭外籍義勇軍

2022/3/1 21:03（3/2 14:32 更新）
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烏克蘭遭俄羅斯入侵，正招募外國人「義勇軍」。烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月1日
烏克蘭遭俄羅斯入侵，正招募外國人「義勇軍」。烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月1日
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（中央社記者楊明珠東京1日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭正招募外籍「義勇軍」相助。烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。

烏克蘭遭俄羅斯侵略震撼全球。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2月27日表示，將組成志願參加的外國人部隊。烏克蘭駐日大使館同一天透過推特（Twitter）發文表示，招募願與烏克蘭並肩作戰者。

有日本民眾在此推文留言：「我曾在自衛隊服役過，隸屬於特科部隊。現在每天看到平民和孩童罹難，自己實在難以忍受。我38歲，在自衛隊服役時成績優秀，如果能幫烏克蘭民眾，我願意幫，想參加外國人部隊。我不會說英語，但為了烏克蘭、為了民主，烏克蘭加油！」

日本每日新聞今天報導，接受烏克蘭駐日大使館委託招募「義勇軍」業務的一家企業相關人士表示，截至今晚為止，約有70名志願者報名，其中約50名曾在自衛隊服役過，有2名曾隸屬於法國的外籍傭兵部隊。

烏克蘭招募「義勇軍」是有考慮到支付酬勞，但推特上所寫的是「當志工」性質。烏克蘭駐日大使館相關人士表示，有些人被問及為何志願報名參加時答說：「人待在日本沒能幫上什麼忙，但心裡還是想盡點力」，志願者的動機很單純。（編輯：韋樞）1110301

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