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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭173/300

烏克蘭組國際軍團抗俄 丹麥及拉脫維亞允國民參戰

2022/2/28 18:10（2/28 18:19 更新）
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俄羅斯與烏克蘭戰火蔓延之際，烏克蘭政府正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」。圖為27日美國白宮外有民眾舉著烏克蘭國旗抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（美聯社）
俄羅斯與烏克蘭戰火蔓延之際，烏克蘭政府正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」。圖為27日美國白宮外有民眾舉著烏克蘭國旗抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（美聯社）
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（中央社哥本哈本/維爾紐斯28日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭戰火蔓延之際，烏國政府正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」，丹麥及拉脫維亞分別在昨天及今天允許國民加入此軍團，助烏國抵禦俄軍。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天呼籲外國人士前往全球各地烏國大使館，報名加入「國際軍團」，幫助烏國抵禦外侮。

丹麥女總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天指出，丹麥將允許國民加入國際軍團，前往烏國參加對俄作戰。

她在記者會上表示：「這是任何人都可作出的選擇。這適用於所有住在本國的烏克蘭人，也適用於其他自認可以在衝突中作出直接貢獻的人。」

此外，拉脫維亞國會今天也發布聲明指出，國會投票一致通過，將允許國人自願前往烏克蘭參戰。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110228

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