俄軍連日猛攻烏克蘭港市馬立波 市長證實遭封鎖斷水電

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克蘭南部戰略港市馬立波的市長4日說，當地被連日攻擊，現已遭俄軍封鎖。圖為2日馬立波遭攻擊。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭南部戰略港市馬立波（Mariupol）的市長今天說，當地遭連日「無情」攻擊，現已遭俄軍「封鎖」，呼籲建立人道走廊。

烏克蘭東南部的馬立波市濱臨亞速海（Sea of Azov），人口約45萬，當地連日遭到砲轟，水、電在當下冬季已被切斷。

法新社報導，市長波成柯（Vadim Boychenko）在通訊軟體Telegram上說：「現在，我們正在尋找解決人道問題，以及讓馬立波擺脫封鎖的所有可能辦法。」

「當務之急是建立停火協議，這樣才能恢復重要的基礎設施並建立人道走廊，讓糧食與藥物可運進。」

攻下馬立波可讓莫斯科取得戰略優勢，與從頓巴斯（Donbas）和克里米亞前來支援的俄軍會師。克里米亞半島於2014年遭俄羅斯併吞，這次侵烏從克里米亞北上的俄軍已奪下關鍵港市德揚斯克（Berdiansk）與刻松（Donbas）。

前幾天，馬立波市長指控俄軍摧毀橋梁與火車，防止居民離開；但俄軍方面指控，是極端分子所組成的烏克蘭志願營在綁架自家平民當肉票，不讓居民外逃。

他今天寫到：「連續5天，我們的家園，近50萬人的家園遭到無情攻擊。」他也呼籲持續抵抗俄軍入侵。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110305