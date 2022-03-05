美駐聯合國大使：俄軍逼近烏克蘭第2大核電廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在聯合國會議上說，俄羅斯部隊正在朝烏克蘭第2大核電廠前進。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，湯瑪斯-葛林斐德說：「俄羅斯部隊現在距離烏克蘭第2大核電廠20英里（約32公里），正在逼近。」湯瑪斯-葛林斐德沒有提到核電廠的名字。

根據監督烏克蘭核電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom），依發電量來看，烏克蘭的第2大核電廠是位於烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）的尤日諾克蘭斯克核電廠（Yuzhnoukrainsk Nuclear Power Station）。

湯瑪斯-葛林斐德又說：「（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）必須停止這場戰爭，終止這些針對烏克蘭人民的無理攻擊，停止這場人道災難。」

湯瑪斯-葛林斐德說，昨晚「驚險地」避免了一場災難，但危險仍迫在眉睫。她指的是烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在烏克蘭時間4日清晨因遭俄軍砲擊起火事件。

她說：「國際社會必須齊聲要求俄羅斯部隊停止他們的危險攻擊。如同我先前所言，烏克蘭人民現在仰賴我們幫忙，我們不能讓他們失望。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110305