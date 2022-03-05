更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

美駐聯合國大使：俄軍逼近烏克蘭第2大核電廠

2022/3/5 10:40（3/5 12:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德說，俄羅斯部隊正朝烏克蘭第2大核電廠前進。圖為烏克蘭鄰近札波羅熱核電廠4日在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德說，俄羅斯部隊正朝烏克蘭第2大核電廠前進。圖為烏克蘭鄰近札波羅熱核電廠4日在俄羅斯軍隊砲轟後起火。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在聯合國會議上說，俄羅斯部隊正在朝烏克蘭第2大核電廠前進。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，湯瑪斯-葛林斐德說：「俄羅斯部隊現在距離烏克蘭第2大核電廠20英里（約32公里），正在逼近。」湯瑪斯-葛林斐德沒有提到核電廠的名字。

根據監督烏克蘭核電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom），依發電量來看，烏克蘭的第2大核電廠是位於烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）的尤日諾克蘭斯克核電廠（Yuzhnoukrainsk Nuclear Power Station）。

湯瑪斯-葛林斐德又說：「（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）必須停止這場戰爭，終止這些針對烏克蘭人民的無理攻擊，停止這場人道災難。」

湯瑪斯-葛林斐德說，昨晚「驚險地」避免了一場災難，但危險仍迫在眉睫。她指的是烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在烏克蘭時間4日清晨因遭俄軍砲擊起火事件。

她說：「國際社會必須齊聲要求俄羅斯部隊停止他們的危險攻擊。如同我先前所言，烏克蘭人民現在仰賴我們幫忙，我們不能讓他們失望。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110305

依發電量來看，烏克蘭的第2大核電廠是位於南部尼古拉耶夫州的尤日諾克蘭斯克核電廠。（中央社製圖）
依發電量來看，烏克蘭的第2大核電廠是位於南部尼古拉耶夫州的尤日諾克蘭斯克核電廠。（中央社製圖）
延伸閱讀
札波羅熱核電廠遭砲擊 烏克蘭證實已被俄軍奪下烏克蘭核電廠遭俄軍砲擊 國際原能總署：無輻射外洩歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍俄軍砲轟烏克蘭 歐洲最大核電廠起火 評論稱另類核武攻擊俄軍砲擊烏克蘭核電廠引發憂慮 澤倫斯基3度躲過暗殺俄軍連日猛攻烏克蘭港市馬立波 市長證實遭封鎖反制社群平台 俄羅斯封鎖臉書推特蒲亭實施新法 報導俄軍「假消息」恐關15年
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀