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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭11/300

俄反戰示威逾4600人遭逮 80歲人權鬥士也不放過

2022/3/7 12:50（3/7 13:53 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭第11天，獨立監督組織OVD-Info表示，俄國各地城市6日有超過4600人因反戰示威遭到逮捕。圖為反戰民眾2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）
俄羅斯入侵烏克蘭第11天，獨立監督組織OVD-Info表示，俄國各地城市6日有超過4600人因反戰示威遭到逮捕。圖為反戰民眾2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第11天，獨立監督組織OVD-Info表示，俄國各地城市今天有超過4600人因反戰示威遭到逮捕，就連一位知名的資深人權鬥士也在她80歲生日這天遭到拘禁。

俄羅斯數家通訊社報導，警方發言人表示，2500人在莫斯科參與一場「未經批准的示威」，其中1700人被捕；在第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）另一場約1500人參與的示威活動有750人遭逮。

根據俄羅斯獨立監督組織OVD-Info，俄羅斯全國各地有65座城鎮發生示威活動，有4644人遭到逮捕。

俄羅斯80歲資深人權鬥士岡努西奇娜（右）6日在莫斯科遭拘留。（圖取自維基共享資源，作者Paul Rios，CC BY 2.0）
俄羅斯80歲資深人權鬥士岡努西奇娜（右）6日在莫斯科遭拘留。（圖取自維基共享資源，作者Paul Rios，CC BY 2.0）

OVD-Info表示，警方對示威者使用電擊器。OVD-Info也在通訊軟體Telegram張貼目擊者照片和影片，畫面顯示鎮暴警察使用警棍暴打示威者，將他們打得滿臉是血。

俄國最著名的人權團體「紀念」（Memorial）表示，主要活動人士之一奧羅夫（Oleg Orlov）在位於首都的馬涅茲尼亞廣場（Manezhnaya square）舉標語牌時遭逮。

俄羅斯資深人權鬥士、被認為很有可能獲頒諾貝爾獎的岡努西奇娜（Svetlana Gannushkina），在她80歲大壽這天在莫斯科遭拘留。

莫斯科警方表示，一輛載有大批示威者的警車在開往市內警局途中發生事故翻車，造成9人受傷，其中6人為被捕的示威者。

在聖彼得堡，大批鎮暴警察在市中心大高爾基百貨（Gostiny Dvor）外戒備，這裡通常是示威集會的所在地。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上月24日揮兵進入烏克蘭，展開俄方所謂的「特殊軍事行動」以來，在俄國各地參加示威而被捕的人數，估計已超過1萬。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110307

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