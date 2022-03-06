跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰【圖輯】

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烏俄戰火持續中，在台烏克蘭人6日在自由廣場號召民眾聲援烏克蘭，跨國民眾到場響應，不少家長帶著孩子前往，手舉各式反戰標語表達訴求。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）俄烏戰爭持續，在台的烏克蘭人今天在自由廣場，號召各國民眾聲援烏克蘭。在台烏克蘭人瓦迪姆（Vadym）說，呼籲大家盡量以捐錢的方式，表達對烏克蘭的支持，每筆捐款都對烏克蘭幫助非常大。

在台烏克蘭人及支持烏克蘭的台灣人、各國民眾下午聚集在自由廣場，表達對烏克蘭國家主權、領土完整和勇敢人民的支持。現場有許多民眾自製標語、旗幟，也有俄羅斯公民舉牌，表達反對戰爭、聲援烏克蘭。

在台烏克蘭人瓦迪姆（Vadym）表示，呼籲大家盡量以捐錢的方式，表達對烏克蘭的支持，大家捐的每一筆錢都對烏克蘭幫助非常大，也能救助當地民眾生命；烏克蘭人不會投降、會戰鬥到底，大家的聲援對烏克蘭幫助很大。

在台烏克蘭人黛莉亞（Daria）說，俄羅斯總統蒲亭沒有按照規則，攻打烏克蘭的學校、醫院、孤兒院，甚至想打歐洲最大的核電廠，將造成非常大的問題，不只是烏克蘭的事；如果捐錢幫助烏克蘭，也是幫助這個世界，希望大家一起反擊侵略者、不要放棄，跟烏克蘭站在一起。

俄烏戰爭持續，在台烏克蘭人6日在台北自由廣場號召各國民眾聲援烏克蘭，大批民眾手舉各式看板、旗幟到場支持。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

民進黨立委王定宇致詞時表示，烏克蘭證明捍衛家園的勇氣，是可以超越一切，烏克蘭人感動世界、團結歐盟；自由國度要盡力協助，台灣第一批已運送27噸人道物資，外交部明天起也接受民眾捐贈物資、藥品，3月中旬會運到波蘭，幫助離鄉背井的烏克蘭人。

無黨籍立委林昶佐說，蘇聯變成俄羅斯後，沒有停止對民族、人權迫害，不僅沒有更自由、民主，還把獨裁向外擴張，更強烈的壓迫；只能更團結、強大民主陣營，才能對抗獨裁國家。希望烏克蘭盡快贏得勝利，當烏克蘭需要協助時，台灣人民會跟他們站在一起。

民進黨副秘書長林飛帆表示，無論是對烏克蘭或台灣人來說，民主、自由、人權都是最核心的價值，決定國家的命運是最重要的事情，這也是為什麼今天有這麼多人願意站出來聲援，就是不願看到威權主義擴張，侵犯其他國家主權。未來台灣會加入國際制裁、提供人道協助，支持烏克蘭。

國民黨青年團總團長劉奕宏說，感念烏克蘭人為了保衛家園而犧牲，戰爭面前不分朝野，民主、自由、人權、和平是普世價值，這些價值不因黨派有所區別，也不該成為黨同伐異的工具。面對戰爭會感到力不從心，但透過捐款、轉發資訊、站出來聲援，是每個人都能做到的。（編輯：蘇志宗）1110306

俄烏戰爭持續，在台烏克蘭人及支持烏克蘭的台灣人、各國民眾6日集結在自由廣場聲援烏克蘭，與會民眾高舉反戰看板表達立場。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人6日在台北自由廣場舉辦台灣聲援烏克蘭活動，支持烏克蘭的台灣人、各國民眾到場響應，現場播放烏克蘭國歌，參與人士跟著演唱致意，神情哀傷。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人及支持烏克蘭的台灣人、各國民眾6日聚集在台北自由廣場，參與台灣聲援烏克蘭活動，有人帶著反戰標語和烏克蘭國旗響應。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人6日在台北自由廣場舉辦台灣聲援烏克蘭活動，來自烏克蘭的Vadym手持國旗帶領眾人為祖國加油打氣。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人6日在台北自由廣場舉辦台灣聲援烏克蘭活動，吸引在台外籍人士與台灣民眾熱情響應。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人6日在台北自由廣場舉辦台灣聲援烏克蘭活動，來自烏克蘭的Daria（前右）帶領眾人呼口號為祖國加油。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

在台烏克蘭人6日在台北自由廣場舉辦台灣聲援烏克蘭活動，支持烏克蘭的台灣人、各國民眾到場響應，有民眾穿著寫有NO WAR字樣的服飾表達立場。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

俄烏戰火持續延燒，在台烏克蘭人6日在自由廣場號召各國民眾聲援烏克蘭，無黨籍立委林昶佐（左2）出席致詞，希望烏克蘭盡快贏得勝利，當烏克蘭需要協助時，台灣人民會跟他們站在一起。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日

俄烏戰爭持續，在台烏克蘭人6日在自由廣場號召各國民眾聲援烏克蘭，民進黨副秘書長林飛帆（左3）表示，無論是對烏克蘭或台灣人來說，民主、自由、人權都是最核心的價值；未來台灣會加入國際制裁、提供人道協助，支持烏克蘭。中央社記者王騰毅攝 111年3月6日