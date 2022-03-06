俄羅斯入侵10天 烏克蘭國內外抗議潮不斷

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第10天，烏國境內有民眾勇敢抗議俄國占領，而海外從法國巴黎到美國紐約，今天也有成千上萬的民眾走上街頭聲援烏克蘭，要求終結俄羅斯的入侵行動。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭，全球民眾大感震驚。俄國如今升高轟炸力道，戰事似進入新的階段。

● 烏克蘭

「財經內幕」（Business Insider）報導，社群網站上流傳的影音顯示，烏克蘭南部重要的戰略港市刻松（Kherson）市中心今天有數以百計的人遊行，他們揮舞國旗、高呼口號。

英國廣播公司（BBC）估計有2000人參與抗議行動。

「華爾街日報」記者潘斯夫斯基（Bojan Pancevski）在推特寫說，「遭俄羅斯占領的多個烏克蘭城市均出現大規模抗議行動，迅速打破蒲亭稱這場遭聯合國譴責的入侵行動為『解放行動』的說法」。他並上傳相關影片說：「這是俄國攻克後，刻松的現狀。」

今天一段影片似乎顯示，有抗議民眾手持烏克蘭國旗爬上俄羅斯裝甲車。

● 法國

而在烏克蘭境外，法國內政部估計，今天全國約有4萬1600名民眾在各地約119個城鎮的示威遊行中怒吼，巴黎（Paris）一地就有1萬6000人上街。

法國裔烏克蘭人娜塔莉亞（Nataliya）將烏克蘭藍黃兩色國旗披在肩上，在巴黎告訴法新社記者說：「即使受苦，我們終將勝利，我們對此深信不疑。」

她為了確保她在烏克蘭的兒子人身安全，婉拒透露全名。她說：「他們的勇氣與決心，都讓我們驕傲不已。」

抗議活動其中一個主辦單位「與烏克蘭站在一起」（Stand With Ukraine）也說：「我們每個周末都會上街，巴黎或其他地方都一樣，直到蒲亭離開、撤走他的戰車為止。」

● 瑞士

俄侵烏第10天，要求俄國撤軍的最大規模集會之一是在瑞士蘇黎世（Zurich）。據瑞士通訊社（ATS）引述主辦單位的話說，據信有4萬人參與。

瑞士第一大城蘇黎世的抗議群眾高呼「現在就要和平」，另有人喊著「停止戰爭」和「和平」。

● 英國

英國倫敦（London）同樣有數以百計的人走上街頭，人群中有不少烏克蘭人，他們的家人都被迫逃離家園、躲避俄羅斯的轟炸。

一名36歲媽媽帶著她兩個分別9歲和14月大的孩子參加特拉法加廣場（Trafalgar Square）抗議活動，她說：「我們必須持續提醒大家，我們必須團結支持祖國烏克蘭。」

她說她的家人大多已經逃離烏克蘭，但她叔叔仍留守基輔（Kyiv），「保衛這個城市」。

● 義大利

在義大利羅馬（Rome）市中心，各大工會和組織組成大型「和平隊伍」，展開抗議，除了嗆聲蒲亭，也反對北大西洋公約組織（NATO）。

和平主義者在象徵和平的若大彩虹旗前導下高呼：「不要基地、不要士兵，義大利退出北約。」

義大利漫畫家、演員兼作家辛尼斯（Vauro Senesi）告訴法新社，「真正以和平為訴求的示威活動，這或許是頭一個。」他說：「這裡，沒有人相信我們可以透過武力來取得和平，可以透過軍援其中一方（烏克蘭）來達到和平。」

● 美國

而在大西洋彼端的美國紐約（New York），數千人聚集在時報廣場（Times Square），手持烏克蘭國花向日葵和標語，標語上寫著「停止俄羅斯恐怖主義」。

講台上，許多演說者呼應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的呼籲，要求在烏克蘭上空設禁飛區。這個要求目前已遭北約回絕，擔心觸發與俄國的直接衝突。

上一個週末，歐洲同樣有成千上萬人上街，在一片烏克蘭黃藍國旗色中聲援烏克蘭，包括德國、西班牙、芬蘭和捷克，就連俄羅斯當地都有反戰聲浪。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110306