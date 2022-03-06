芝加哥新娘婚後2天返烏克蘭助同胞抗俄 丈夫愛相隨[影]

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影片來源：Associated Press

（中央社芝加哥5日綜合外電報導）瑪麗亞（Maria）一聽到祖國烏克蘭遭俄羅斯入侵，馬上決定要回家鄉協助同胞抗敵，即使這意味著她婚後2天就必須啟程，將新婚夫婿一個人留在美國芝加哥。

瑪麗亞今天在約20名親友祝福下，與未婚夫大衛（David）結為夫妻。她打算7日飛往波蘭，接著挺進波烏邊界，最終志在從軍，擔起保衛國家之責。

婚禮上一名友人說：「大家急著逃出烏克蘭，她卻選擇進去。」

由於擔心烏克蘭和美國家人的安危，44歲的瑪麗亞要求美聯社記者勿刊登她的全名。42歲的大衛同樣以瑪麗亞家人安危為由，婉拒透露全名。

瑪麗亞幼時住在基輔（Kyiv），1991年隨家人搬到波蘭，20多年前在奧地利學音樂時結識前夫，並跟著丈夫搬到他芝加哥老家。

她表示，俄國2月24日入侵烏克蘭的3天後，她就決定要返回烏克蘭，雖然自己沒有醫療或軍事背景，但相信自己一定能找到方法來盡一份力。她還說，俄羅斯若接管烏克蘭，將讓俄國更膽大妄為，威脅世界更多地方。

瑪麗亞說，她非跑這一趟不可，「我不能只是抗議、募款或揮舞國旗。這些事我們烏克蘭人從2015年就一直做到現在，我不能再只做這些」。

大衛拒絕隻身留在美國，即使瑪麗亞一再勸他不要陪著她冒險。大衛表示，他有責任保護妻子的安全；他還說：「有人遭霸凌，你能漠視多久？更何況，如果這件事發生在烏克蘭人身上，下一個可能就是你。」

不過，大衛須先申請護照，瑪麗亞因此計劃自己7日先動身，到了波蘭等待大衛前來會合，接著再跨過邊界。

烏克蘭部隊的人數、裝備都不及俄羅斯，但他們的奮力抵抗確實導致俄羅斯人無法迅速拿下勝利。烏克蘭領導階層本週看到俄羅斯部隊在沿岸取得進展、拿下一個主要港都後，呼籲公民加入游擊戰的行列。

在波蘭東南部米迪卡（Medyka）的邊境檢查哨，美聯社記者群發現近日有許多海外烏克蘭人響應總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的號召，從歐洲其他國家來到波蘭邊界排隊等著回國協助軍隊一臂之力。

白宮已呼籲美國人切勿前往烏克蘭，但瑪麗亞和大衛表示，這並不會改變他們的計畫。

他們決定試著挺進烏克蘭之後，便要求婚宴賓客與其買結婚禮品，不如幫他們添購烏克蘭軍隊可能用得著的物品，像是雨衣、醫療用品和長靴等等。

瑪麗亞表示，她還不確定抵達波烏邊界後該做些什麼。住在邊界附近的朋友說，跨界可能要花上好幾天。在烏克蘭港都敖德薩（Odesa）的父母也質疑她回國的決定，說他們自顧不暇，不想再替她擔心。

不過，瑪麗亞今天說：「如果烏克蘭軍隊不收我們，我們會儘量靠近些。」她說：「總會有需要我們的地方，我身體很壯，也不怕血，也很能應付高壓環境。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110306