更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展[影]

2022/3/3 22:32（3/3 22:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭退役網球選手斯塔科夫斯基2月27日公布自己已經入伍。（圖取自facebook.com/StakoTennis）
烏克蘭退役網球選手斯塔科夫斯基2月27日公布自己已經入伍。（圖取自facebook.com/StakoTennis）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日綜合外電報導）烏克蘭網球明星斯塔科夫斯基返國從軍一事近日受到國際媒體矚目，他今天在接受CNN訪問時說，俄羅斯企圖讓烏克蘭消失，但他深愛自己的國家，希望烏克蘭未來能夠更好，他能跟3個孩子講述自己國家的歷史。

36歲的斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）是烏克蘭頭號球星，曾在2013年溫布頓公開賽擊敗球王費德瑞（Roger Federer）。他在訪問中說，其實烏克蘭在他成為網球選手的過程中並未出力，但他說：「我的國家有沒有給我什麼，並不重要。」

他說：「我生於烏克蘭，我的祖父母葬在這裡，我想要有個歷史可以跟我的孩子們說。」他並說，他始終只有烏克蘭的護照，他的父親是位醫學教授，也還在烏克蘭。

他說，如果他選擇跟妻子和3個年幼的孩子留在匈牙利的家裡，萬一烏克蘭淪陷，那「烏克蘭就沒了，連歷史書上都不會有，因為照（俄羅斯總統）蒲亭的說法，烏克蘭是在蘇聯成立時由列寧創建，在那之前並不存在，那樣的謊言會寫進歷史課本」。

影片來源：CNN

他說，現在最大的問題在於烏克蘭沒有人希望自己享有的被俄國剝奪，「烏克蘭人有自由和民主，而俄國只會帶來失望與貧窮」。

他說，俄國入侵烏克蘭時，他正和妻小在杜拜度假，後來他便決定返回烏克蘭，近日已經加入後備組織國土防衛軍。在被問到妻子的反應時，他說，她起初　很生氣，覺得這對她是個背叛的行為，但兩人現在已言歸於好，她理解他要回烏克蘭的原因。他說，「如果我留在家裡，會有愧疚感，如今我身在這裡（烏克蘭），又對於把他們留在家裡感到愧疚」。

CNN記者問他是否抱有犧牲的準備，他說，他沒有答案，但他肯定想再看到自己的妻子和兒女。他的孩子最大的才7歲。他並說，如果一枚飛彈打來，他也就不需要回答這個問題，但他說：「那也不叫犧牲，而是被打死了。」

他應記者要求說出想對孩子們說的話。他說，他很愛他們，他們瞭解他為何要回到烏克蘭，他希望烏克蘭能始終存在於地圖上，變得更好，能進一步融入歐洲，也希望孩子們未來能看到烏克蘭的轉變。（編輯：陳正杰）1110303

延伸閱讀
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽體壇相繼制裁俄羅斯 專家：蒲亭恐因此失民心影片／阻俄軍挺進核電廠 數百烏克蘭民眾擋道當人肉路障烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助一次看烏克蘭首座大城刻松淪陷 第2輪談判將登場立陶宛：俄羅斯駐館道路命名烏克蘭英雄街烏克蘭代表團搭直升機 準備與俄羅斯第2輪談判
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀