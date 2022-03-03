烏克蘭網球女將擊敗俄羅斯 謝台灣捐物資PO文力挺[影]

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（中央社台北3日綜合外電報導）烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜在蒙特雷女網賽直落二擊敗俄羅斯女將波塔波娃，賽後宣布將獎金全數捐給家鄉軍隊，另轉發文感謝台灣捐助物資，內容有「挺台抗中」之意。

世界排名第15的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）在墨西哥蒙特雷女網賽名列頭號種子，昨天首輪比賽中穿著黃色上衣、藍色褲裙，彷彿把國旗穿在身上，終場以6比2、6比1輕取俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova），全場只用64分鐘就晉級。

絲薇托莉娜家鄉烏克蘭正遭逢戰火攻擊，她賽前曾放話不會在比賽中出戰任何俄羅斯與白俄羅斯的選手，除非這些選手拿掉她們的國家標誌、國旗與國歌。

絲薇托莉娜賽後表示，在比賽中她非常專注，因為「我正在替受戰火摧殘的家鄉執行任務」，也將把蒙特雷女網賽的獎金全數捐給家鄉的軍隊。

她稍後也在社群媒體Instagram限時動態上轉發一則美國基層政治組織Occupy Democrats的推文截圖，內容寫道台灣一直處於中國入侵威脅下，並說「台灣運送27噸醫療物資支援烏克蘭，還譴責俄羅斯的入侵行為，因為台灣支持自由與民主，力抗威權主義的擴張。支持台灣就轉發！」

絲薇托莉娜在限時動態發文，表達對台灣自由與民主的支持。（圖取自https://www.instagram.com/elisvitolina/）

據烏克蘭救難機構表示，俄羅斯入侵已造成烏克蘭超過2000名平民喪生，數以百計的建築物遭摧毀，其中包括運輸設施、醫院、幼兒園和住宅。聯合國2日的數據則顯示，戰事加劇已導致近83萬6000名烏克蘭人逃難。

台灣日前對烏克蘭展開人道醫療物資援贈，第一批27噸藥品、醫療器材在2月28日深夜啟運飛往德國，將再由適當路線轉交烏克蘭方面使用。

外交部指出，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，台灣基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援物資。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110303