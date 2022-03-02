烏克蘭女網一姐表態 蒙特雷網賽獎金捐軍隊

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（中央社記者龍柏安台北2日電）穿著黃色上衣、藍色褲裙，烏克蘭一姐絲薇托莉娜彷彿把國旗穿在身上，她在蒙特雷女網賽首輪以6比2、6比1輕取俄羅斯女將波塔波娃，她宣布這站獎金將捐給家鄉的軍隊。

在墨西哥舉辦的蒙特雷女網賽今天首輪開打，世界排名第15的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）榮膺大會頭號種子，同時她也曾於2020年在此高舉獎盃封后，今年她舊地重遊，家鄉卻正遭逢戰火襲擊，賽前她曾放話不會在比賽中出戰任何俄羅斯與白俄羅斯的選手，除非這些選手拿掉她們的國家標誌、國旗與國歌。

網球3大組織則同步宣布，俄羅斯與白俄羅斯選手仍可參加，不過將拿掉象徵國籍的國旗，這才讓絲薇托莉娜回心轉意，繼續參加比賽。

「今天比賽對我來說非常特別。」現年27歲的絲薇托莉娜表示，現在她的心情非常悲傷，「但是我很開心我仍可以在這裡繼續打球。」

絲薇托莉娜表示，在比賽中她非常專注，因為她正在替受戰火摧殘的家鄉執行任務，她將把蒙特雷女網賽的獎金全數捐給家鄉的軍隊，她在2020年奪冠時，曾領到3.1萬美元（約新台幣87萬元）的獎金。

絲薇托莉娜生涯曾兩度在網壇大滿貫賽打進4強，生涯在WTA巡迴賽拿下16座冠軍，生涯最高排名則一度來到世界第3。

今天絲薇托莉娜在蒙特雷女網賽首輪，全場只用64分鐘，就以直落二橫掃俄羅斯的波塔波娃（Anastasia Potapova）晉級。（編輯：張雅淨）1110302