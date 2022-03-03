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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭55/300

日本接納烏克蘭難民 唐吉訶德母公司表態贊助

2022/3/3 12:17（3/3 13:19 更新）
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圖為日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店。（中央社檔案照片）
圖為日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣2號店。（中央社檔案照片）
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（中央社東京3日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭造成大批民眾逃離，日本昨天宣布將接納烏克蘭難民，知名平價連鎖零售商店「唐吉訶德」母公司今天表示，願提供難民住處與物資等。

俄羅斯侵略烏克蘭戰事加劇，根據聯合國難民署（UNHCR）網站2日統計數據，總計83萬5928名烏克蘭人已逃亡出境。日本首相岸田文雄昨晚表示，日本將接納逃離烏克蘭的人士，有親友在日本者優先。

日本放送協會（NHK）報導，經營「驚安殿堂 唐吉訶德」的泛太平洋國際控股公司（Pan Pacific International Holdings Corporation）今天表示，對於政府認定接納入境的烏克蘭人士，他們將提供支援。

具體措施包括提供住處、援助衣食等生活物資，現在也正研議提供旗下店鋪的工作機會。

援助對象目前定為100個家庭，將視政府接納烏克蘭人士的狀況調整。

泛太平洋國際控股公司表示，此舉是為協助政府政策，也期盼能藉此擴大對烏克蘭避難者援助。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110303

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