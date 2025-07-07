ESPN：杜蘭特轉戰火箭 7隊交易創NBA紀錄

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（中央社紐約6日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，15度入選明星賽的美國職籃NBA鳳凰城太陽明星前鋒杜蘭特轉隊到休士頓火箭的交易今天原則上達成協議。有7隊參與的這項交易創下NBA紀錄。

路透社報導，最初於6月22日曝光的這筆重磅交易還牽涉布魯克林籃網、金州勇士、亞特蘭大老鷹、洛杉磯湖人與明尼蘇達灰狼。

除了杜蘭特（Kevin Durant）之外，火箭還找回2014－20球季曾經效力火箭、之後5個球季加盟老鷹的老將卡佩拉（Clint Capela）。

太陽失去杜蘭特後，從火箭引進後衛格林（Jalen Green）和布魯克斯（Dillon Brooks）、中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）、前鋒佛萊明（Rasheer Fleming）、後衛布雷亞（Koby Brea）、後衛普勞登（Daeqwon Plowden），以及未來次輪選秀權。

籃網獲得兩個未來次輪選秀權。勇士從太陽獲得2025年第二輪52順位的前鋒圖希（Alex Toohey）、從火箭獲得2025年第二輪59順位的馬沙克（Jahmai Mashack）。

湖人則從籃網收下第二輪36順位的蒂耶羅（Adou Thiero）。

老鷹獲得次輪交換權、火箭的羅迪（David Roddy），以及一筆現金。

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灰狼從湖人獲得第45順位的齊卡斯基（Rocco Zikarsky）、兩個未來次輪選秀權及現金。

杜蘭特正進入合約最後一年，年薪為5470萬美元（約新台幣16億元）。他現在有資格簽下價值高達1億2200萬美元的兩年續約。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1140707