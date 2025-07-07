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瓜地馬拉古城安地瓜 「婚禮經濟」促觀光消費效益多

2025/7/7 07:51
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）台灣中美洲友邦瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），不僅是世界知名旅遊勝地，現在更吸引許多外國新人前來舉辦時下流行的「目的地婚禮」（Destination weddings）。

根據瓜地馬拉觀光局（INGUAT）最新統計，安地瓜一年舉辦的婚禮場次從2015年約100場，大幅成長至今每年超過300場。而婚禮包括住宿、餐飲、交通、場地、攝影與娛樂等多項服務費用，每一場次平均可為安地瓜當地創造近10萬美元的收入。換算下來，一年帶來近3000萬美元（約新台幣8.6億元）的「婚禮經濟」效益。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）今天報導，在安地瓜舉辦婚禮，除了觀光外，不僅帶來高額消費，也創造大量就業機會，並促進當地「婚禮產業鏈」的專業化，包括花藝、攝影師、化妝師、音樂演奏與活動策劃等。而隨著市場需求穩定成長，愈來愈多小型企業投入婚禮服務，帶動地方經濟蓬勃發展。

安地瓜位於瓜地馬拉市以西約40公里，是西班牙殖民中美洲時期的首府，在西元1543年建城，以保存良好的巴洛克式建築、石板街道與壯麗火山景觀聞名。安地瓜也在1979年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

國家地理雜誌（National Geographic）曾評選安地瓜是2025年世界25個「令人印象最深刻」的最佳旅遊勝地，國際知名旅遊雜誌Travel + Leisure也評比，安地瓜是拉美地區最佳旅遊城市第2名。

「時報」報導引述瓜國旅遊局營運主管科羅納多（ Claudia Maria Coronado）的觀察，許多新人偏好選擇在安地瓜殖民時期的修道院遺跡、教堂或花園庭院舉辦婚禮，不僅能拍出美照，也提供另一種文化體驗。

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近年來婚禮活動更結合馬雅祝福儀式與民俗表演，融合瓜地馬拉多元文化特色，至於安地瓜的「婚禮經濟」主要客群是來自美國、加拿大、墨西哥與歐洲的新人，大多數人都是透過社群媒體得知能在安地瓜辦婚禮訊息。

為進一步拓展婚禮觀光市場，瓜地馬拉觀光局將在2027年舉辦「拉丁美洲婚禮大會」（Congreso de Bodas LAT 2027），預計邀請全球婚禮策劃人與婚攝業者來訪考察，進一步帶動瓜地馬拉的國際婚禮市場，盼創造更多「婚禮經濟」外匯收入。（編輯：張芷瑄）1140707

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