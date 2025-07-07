早安世界》颱風丹娜絲減弱為輕颱出海 嘉義以北仍納陸警
颱風丹娜絲減弱為輕颱出海 嘉義以北仍納陸警
颱風丹娜絲中心6日23時40分左右於嘉義布袋登陸，之後威力減弱成為輕度颱風，中心於7日6時左右在桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，但颱風對嘉義以北地區以及宜蘭、花蓮仍構成威脅。颱風登陸前後，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，多處鷹架、招牌被吹落，且造成10人因玻璃在強風下爆裂或因跌倒受傷，嘉義市消防局即予送醫治療。除了風力強勁，丹娜絲也帶來豪雨，屏東縣牡丹鄉6日累積雨量突破400毫米，牡丹、滿州等2鄉多處淹水。受到颱風影響，全國13縣市與桃園蘆竹、大園、新屋、觀音4區7日停班停課，北北基則是正常上班上課。（看完整報導）
中國啟用W121航路 陸委會：增區域不安應盡速協商
中國民航局6日片面宣布啟用M503航線W121銜接航路。中方稱這一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益。陸委會批評，這是不尊重兩岸共識及台灣民意，增加兩岸及區域不安，從現實情況來看也不見啟用此航路的正當性，要求陸方儘速與台灣方面協商。學者分析，中國此舉的政治目的高於其他因素，是要以灰色地帶行動擠壓台灣的主權跟治權，以及中華民國台灣對主權的訴求。（看完整報導）
漢光實兵操演9日開始 納灰帶襲擾結合城鎮韌性演習
國軍年度軍演「漢光41號」實兵操演將於9日開始，今年演訓日程延長為10天9夜、較去年多一倍，除新納入灰色地帶襲擾應處與新式獲武器操演，並結合城鎮韌性演習，展現台灣軍民自我防衛決心。M1A2T戰車因仍在成軍前訓練，不會參與漢光軍演，但10日進行的戰車砲射擊訓練，國防部規劃透過網路直播讓全民見證官兵訓練成果。（看完整報導）
國土署擬修法增人均防空避難面積 設施需設緊急照明及電源
內政部國土署近日預告修正草案指出，考量現今戰爭型態空襲多為導彈轟炸，新建學校、工廠的人均防空避難面積擬提高至1平方公尺，且防空避難設備多在地下，草案明定通風設備應採機械通風方式並接緊急電源，以強化社會韌性。修正草案也明定，應設緊急照明設備及緊急電源插座，以供防空避難時的人員使用；也增列對防火門窗的遮煙性能要求。（看完整報導）
創新政黨槓川普 馬斯克：把兵力集中在精準位置
億萬富豪馬斯克5日宣布成立第3政黨，欲藉「把兵力高度集中在最精準的位置」來打破現有政治體制。CNN報導馬斯克曾說希望建立一個財政保守、控制支出的政黨，但並未透露黨綱細節。華盛頓郵報分析，若馬斯克真的成立政黨，該黨將面臨兩黨制傳統、目標席次和競選策略等6項重大挑戰。川普對此回應說，馬斯克或許可以從中得到樂趣，但美國在兩黨體制之下運作最健全。貝森特則說，馬斯克旗下特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）的董事會或許更希望他不要涉入政治。（看完整報導）
美國德州洪災增至70死 川普令聯邦援助救災
美國德州4日短短幾小時降下好幾個月的雨量，導致瓜達魯普河水位在45分鐘內上漲了8公尺，也發毀滅性洪災，已造成至少70人喪生。州長艾波特表示他已延長災難狀態，並向總統川普申請額外聯邦資源。與此同時，搜救人員正持續搜尋數十名失蹤的夏令營女童。（看完整報導）
韓國特檢組聲請逮捕尹錫悅 控濫權、偽造公文等罪
負責調查韓國前政府內亂叛國案的特檢組，6日向首爾中央地方法院聲請批准逮捕前總統尹錫悅，他被控濫用職權妨礙權利行使、偽造公文等多項罪名。預計法院會在接下來的數天內決定是否簽發逮捕令，這將成為本案調查進入下一階段的關鍵轉捩點。尹錫悅的律師團則透過聲明表示，特檢組試圖指控尹錫悅，但未就這些罪名提出可靠證據，尹錫悅的法律團隊打算「在法庭上解釋，聲請逮捕令並不合理」。（看完整報導）
時隔百年塞納河開放游泳 市民排隊搶先下水大呼過癮
巴黎2016年啟動的「游泳計畫」，由法國政府與巴黎市政府共同推動，旨在改善塞納河與其上游馬恩河的水質。去年巴黎奧運塞納河為三鐵等開放水域游泳比賽場地，當時市府就承諾，今年夏天要讓民眾下水消暑，使河川整治成為巴奧留下的重要資產。經過一世紀的承諾與治水工程後，塞納河終於在5日開放民眾下水。民眾表示，水質雖不到清澈，但也還不錯。重點是氣氛很好、乾淨且安全，能在河中游泳消暑令人非常開心。（看完整報導）
亞足聯女子亞洲盃資格賽 台灣3戰全勝闖進會內賽
2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組6日進行最後1天賽事，台灣女足靠著出色的發揮，以2比1擊敗印尼，如願3戰全勝、分組第1，晉級明年在澳洲舉辦的亞足聯女子亞洲盃會內賽。台灣女足結束這系列征戰後將轉往韓國，和中國、韓國、日本進行東亞盃決賽。（看完整報導）
專訪／台英網球好手葛藍喬安娜：我想代表台灣出賽直到退休
台英網球好手葛藍喬安娜代表台灣出賽英國溫布頓網球錦標賽，引起英國廣播公司BBC注意並報導。媽媽來自台灣、爸爸來自英國的葛藍喬安娜，近日接受中央社專訪。她提到，若沒有台灣，她可能就沒有今天的職業網球生涯。她希望今年內達成世界排名前100，未來可以在大滿貫闖進16強、甚至8強賽，並在2028年參加奧運。（看完整報導）
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- 2025/07/06 07:55
- 2025/07/05 07:57
- 2025/07/03 08:00
- 2025/07/02 07:54
- 2025/07/01 07:51
- 2025/06/30 08:00
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