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批馬斯克組美國黨 川普：荒謬、徒增困擾

2025/7/7 07:18（7/7 07:41 更新）
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美國總統川普（前右）與億萬富豪馬斯克（前左）。（路透社）
美國總統川普（前右）與億萬富豪馬斯克（前左）。（路透社）
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（中央社美國摩里斯鎮6日綜合外電報導）美國總統川普今天痛批前盟友、億萬富豪馬斯克的新政黨「荒謬」。他表示，馬斯克或許可以從自己的新計畫中得到樂趣，但美國在兩黨體制之下運作最健全。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）與川普鬧翻後宣布成立美國黨（America Party）。川普告訴記者：「我認為創立第3黨很荒謬。共和黨取得巨大的成功，民主黨迷失了自己的方向，但向來是兩黨體制，我認為成立第3黨徒增困擾。」

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「第3黨不曾行得通。所以他可以得到樂趣，但我認為那是荒謬。」

川普4日將馬斯克強烈反對的大規模減稅及支出法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）簽署成法。認為該法會導致美國破產的馬斯克昨天宣布成立美國黨作為回應。（譯者：何宏儒/核稿：蔡佳敏）1140707

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