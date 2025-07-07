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關稅大限7/9將至 投顧：台股短線震盪觀察年線支撐

2025/7/7 08:22
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（中央社記者吳家豪台北7日電）美國總統川普暫緩對等關稅施行期限的7月9日將至，市場觀望。投顧指出，外資期貨淨空單仍逾5萬口，加上台美關稅宣布前的不確定性，台股短線轉為震盪整理格局，觀察年線約22251點支撐。

7月4日是美國獨立紀念日，美股休市。台股4日盤中翻黑，終場下跌165.47點，收22547.5點，守住5日線約22529點，成交值新台幣3218.82億元；自營商買超2.01億元，投信賣超43.77億元，外資及陸資買超5.55億元，三大法人合計賣超36.21億元。

產業訊息方面，鴻海6月營收達5402.37億元，月減12.26%、年增10.09%，今年上半年營收3兆4395.2億元，年增19.68%，6月和上半年營收均創同期新高。展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將持續成長，資通訊科技（ICT）產品進入旺季，營運動能有望升溫。

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光學鏡頭廠大立光受惠於新機拉貨潮，6月營收達41.46億元，月增29%、年增3%，今年上半年營收262.52億元，年增18%。大立光董事長林恩平先前表示，第3季產能滿載、拉貨動能逐月升溫，但仍受新台幣升值與關稅因素干擾。

連鎖餐飲集團王品遭證交所列入注意股，依規定公告5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。（編輯：林家嫻）1140707

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