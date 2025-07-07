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白宮國家經濟顧問：哪些國家收關稅信 看新聞就知

2025/7/7 07:22（7/7 07:45 更新）
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圖為美國白宮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）白宮國家經濟顧問哈塞特今天表示，本週看新聞就知道美國對哪些國家將發出關稅通知，哪些國家願意對美國商品開放市場，美國對他們課徵某些關稅；小國與大型貿易夥伴都會收到信函，各國都清楚最後的「概略期限」。

哈塞特（Kevin Hassett）在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日論壇節目「面對國家」（Face the nation）表示，本週會有新聞，頭條是有些協議進入最後階段，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與很多國家協商，美國會向多國發出信函，告知對方因提議不夠，美方認為應該怎麼做。

他說：「另一個頭條是有些國家同意對美開放市場，美國將對他們的產品徵收某些關稅，詳細數字本週也會在新聞中看到。」

哈塞特不願說明那些國家將在期限前達成協議，僅表示，美國永遠願意就世上任何事與任何人討論，這會有期限，有的期限將至，有的狀況可能導致期限延後或不延後，總統川普（Donald Trump）最後會做決定。

「部分信函將會發出，當接近達成協議時，期間美方或許對進展不滿意，最後仍決定發通知，但也許最後一刻會達成，在看見協議全貌之前，先暫停攻勢，大家就看新聞。」

至於是較小的國家將收到信，還是重要貿易夥伴也會收信，哈塞特強調，有可能如此，別忘了好的貿易協議能讓小型貿易夥伴轉型變大，這是各國競相與美國協商的原因之一。

川普4月2日宣布對等關稅，因美股與美債重挫，宣布延後90天，期限為7月9日，如今部分談判進行中國家，可能再延至8月1日。

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哈塞特表示，大家清楚概略期限，美國與英國及越南已達成協議，兩者就像指引。有件趣事已經發生，美國境內製造業近期以新速率成長，工作機會與資金投入都創下新高，這些在大而美法案通過前就已發生。

「大家見到川普以可能的高關稅威脅，把生產工作移回美國作為回應。這已創造超過200萬個工作機會，薪資也在提升，達到2017年的高峰，大家看到製造業回流美國產生的競爭，這是川普創造的。」（編輯：唐聲揚）1140707

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