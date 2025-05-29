加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰
首頁 / 國際

白宮經濟顧問：3項貿易協議幾乎完成

2025/5/29 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）白宮經濟顧問哈塞特今天表示，有3項貿易協議幾乎完成。儘管美國聯邦國際貿易法庭裁定總統川普的對等關稅政策踰越權限，阻止措施生效，哈塞特預期將會達成更多貿易協議。

路透社報導，哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「許多、許多協議即將達成。有3項基本上看起來已經完成了。」

美國國際貿易法庭昨天裁定川普踰越權限，擋下川普的大多數關稅。哈塞特對此不屑一顧，認為這是「激進主義法官」的傑作。他表示，有信心政府將贏得上訴。

哈塞特指出，政府認為未來一、兩個月內將有多個國家對美國產品開放市場。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說：「如果因為激進的法官所作裁定而偶有小波折，那麼根本不應該擔心，這當然不會對談判造成影響。」

哈塞特表示，上週末已有3項協議等待川普審閱。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140529

川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
72
更多編輯台推薦新聞：