烏克蘭難民：開往波蘭火車 逃亡人潮擠得像罐頭

波蘭各地都有許多民眾自發性協助逃亡到波蘭的烏克蘭人，提供免費的衣物，食物以及住宿等等。中央社記者彭維楀攝 111年3月6日

（中央社記者彭維楀華沙6日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，2月25日凌晨連夜逃亡的烏克蘭民眾瓦萊里亞接受中央社專訪說，直達波蘭邊境的國家鐵路持續運行，每個人發了瘋似地要擠上這列車，車廂內擠得像罐頭。

瓦萊里亞（Valeria）2月25日凌晨2時與她的姊姊還有兩個小男孩，一個8歲、一個2歲，從基輔（Kyiv）開車到位於烏克蘭西邊、靠近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）。一般來說，這段路只需要8小時車程，那天她們開了將近24小時。

瓦萊里亞2月23日從住所拍到掛著烏克蘭旗幟的大批坦克進駐，當時的她還不確定戰爭一觸即發。但沒想到24日晚上睡覺時，聽到轟炸聲，同一棟樓的住戶紛紛躲藏到地下停車場。

她和姊姊商量決定連夜開車逃亡，幸好她的姐夫總是喜歡把油加滿，那天逃亡時，油箱是滿的。其他人則沒有這麼幸運，逃亡當天所有加油站沒有油，她連要提領存款或者使用信用卡都沒有辦法，所有的金融體系一夜崩潰。

瓦萊里亞的家鄉位於烏克蘭東邊的頓內茨克（Donetsk）。2014年烏克蘭發生革命，親俄政府倒台，克里米亞（Crimea）被俄國併吞，東部與俄國交會地區也相繼爆發內亂，最後親俄勢力占上風，宣布成立頓內茨克和盧甘斯克（Lugansk）兩個獨立的共和國，她就立刻離開家鄉來到基輔。

她說：「我拋棄家人，拋棄我的房子，決定來到基輔發展，因為我不知道戰爭什麼時候結束。還留在頓內茨克的朋友和家人，從2014年以來，每天都生活在恐懼下。對我們來說，戰爭從來沒有結束。」她持續說道，自從2014年內亂開始，隨身都帶著護照，隨時準備逃亡，即使在基輔與朋友在外面聚會，護照也是一直在身上。

烏克蘭人塔蒂安納（Tatiana）也來自頓內茨克，是瓦萊里亞幼年的好友，早在2018年便來到波蘭打拚，這次瓦萊里亞逃到波蘭，多虧了塔蒂安納可以提供她們住宿與休憩。

塔蒂安納在訪談中說：「2014年某一天，我正在陽台抽菸，一個飛彈在我們家附近爆破，我們家的窗戶全部破裂，我躲到陽台的廊柱才沒有被碎片擊中。從那一天起，戰爭就已經開始了，直到現在。但我沒有立刻搬離頓內茨克，因為我還抱著希望，期望有一天戰爭可以結束。一直到2018年我的生活一直沒有改善，剛好我的表弟們在波蘭讀書，於是決定到波蘭發展，直到今天。」

現年29歲的瓦萊里亞於訪談前一天才剛安全抵達波蘭，許多的回想歷歷在目，讓訪談幾度停止。

她說：「我逃亡的時候只有帶護照與錢包，什麼都沒有，因為我姊姊還有兩個孩子，我們帶了比較多小朋友的衣物，也因為逃亡，我們想要輕便一點。而這是我第一次覺得，我們好像動物一樣，累了就倒在路邊睡，由我和我姊姊輪流看哨，保護大家的安全，一天只有睡一小時，要上廁所就在路邊解決。」

到達了利維夫，瓦萊里亞和家人搭上唯一行駛的國家鐵路，直達波蘭邊境。這條鐵路，現在還在運行中，不斷輸送需要逃難的烏克蘭人。而這條鐵路也是烏克蘭與波蘭政府合作，同意在戰爭期間一直運作的鐵路。

瓦萊里亞說：「每一個人都發了瘋似地要擠上這一個列車，甚至還有小朋友因為大人的推擠而死亡。我們像是罐頭一樣擠在車箱內，有位置的人會起身輪流讓座給有需要的人。」

她們的家人還在頓內茨克，當地的人民已經不在乎今天是誰的旗子高掛在天空，她們只想求得溫飽。塔蒂安納回憶道：「當時俄軍來到我的城市，表示會提供保護與照顧，於是分配了一些糧食給我們，但裡面充滿了蟲子。」她開玩笑說：「你知道怎麼剔除蟲子嗎？就是把充滿蟲子的義大利麵泡水，蟲子會浮出來，再把蟲子撈掉，就可以吃義大利麵了。」

她說，俄羅斯一直對俄國國內和全世界宣稱，頓內茨克的人民想要成為俄國的一分子，這場戰爭是烏克蘭人先攻擊，俄國才還擊，但實際上並非如此。

頓內茨克是烏克蘭第五大城，在蘇聯時期，這裡煤炭、無煙煤、煉焦煤產量一直位居蘇聯首位，也是當時蘇聯西部的工業中心，冶金、電力、化工、機械製造和軍工業都非常發達。並且因為有一條河流到黑海，地理與政經位置格外重要。擁有頓內茨克，等於擁有強大的軍工業。

瓦萊里亞說：「烏克蘭政府在2014年與俄國爆發戰爭後，我們被告知每年的個人所得稅中需要另外多繳交1.5%的稅，協防軍事。我不知道這些錢是真的拿來建設國防，還是有人趁著戰爭發財，因為我的家鄉，現在已經不是屬於烏克蘭了。」

「我的人生中第二次拋棄我所擁有的一切，基輔的房子與工作。我姐夫和我們說再見後便留下來抗戰，我擔心我的兩個姪子再也看不到他，這場戰爭我不知道如何結束，但已經有太多人傷亡了，我希望戰爭可以平息，雙方都能夠好好溝通。」

接下來，瓦萊里亞打算深入西歐，因為她們擔心波蘭不夠安全，既然已經逃離烏克蘭了，便想更往西走，先尋求西歐朋友的協助，再為接下來的生活打算。塔蒂安納則是想要考取波蘭語言認證，希望可以先留在波蘭。（編輯：馮昭）1110306