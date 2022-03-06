更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派直擊／15歲烏克蘭少女逃難巴黎 泣訴「我只想和平生活」
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

烏克蘭戰火延燒 200多孤兒被迫撤離逃往波蘭

2022/3/6 19:07（3/6 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
從烏克蘭南部札波羅熱一家孤兒院撤離的200多名兒童，5日抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（路透社）
從烏克蘭南部札波羅熱一家孤兒院撤離的200多名兒童，5日抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，從衝突地區一家孤兒院撤離的200多名兒童和照顧人員搭了24小時火車後，今天抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。

路透社報導，俄羅斯部隊攻擊烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）這家孤兒院附近核電廠的當天，從幼兒到青少年的這215名兒童即離開他們的孤兒院。

札波羅熱中央基督教孤兒院主任庫奇（Olha Kucher）表示：「我的心被撕裂了。」她哭著說：「很抱歉，我真不知道該說什麼。我為這些孩子感到很難過。他們還很小。」

夜幕低垂氣溫下降，孤兒院的孩子在利維夫（Lviv）火車站月台耐心等待，年長的孩子照顧年幼孩子，而孤兒院的工作人員則仔細地清點人數。

年紀很小的孩子抱著可愛的玩具。沒有一個孩子哭泣或抱怨。

孩子們睜大眼睛、手牽著手，被帶著穿過擠滿其他烏克蘭人的售票大廳。據利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）說，僅4日一天就有超過6萬5000名難民通過這個車站。

開始下雪時，孩子們登上巴士車隊，前往鄰國波蘭的新家。

他們需要幾個小時才能越過邊境。對於孤兒院主任庫奇來說，在經歷如此令人緊張的旅程後，孩子終於可望安全，令她百感交集：悲傷、解脫和憤怒。

庫奇說：「我們不想離開烏克蘭，我們愛它。但不幸的是，我們必須離開。」

當最後一個孩子爬上巴士時，庫奇說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就是在殺人。我不明白為什麼俄羅斯人民不相信我們正被轟炸，我們和我們的孩子正被殺害。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110306

延伸閱讀
專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場烏克蘭難民：開往波蘭火車 逃亡人潮擠得像罐頭俄羅斯孩童和平獻花籲停戰 全遭警方帶走還挨告俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽外交斡旋持續 土俄總統通話、以烏領導人再對談英副相：烏克蘭衝突恐達數月 中印應助施壓俄國世衛證實烏克蘭醫療設施遇襲 英：俄攻擊平民區
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀