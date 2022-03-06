烏克蘭戰火延燒 200多孤兒被迫撤離逃往波蘭

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（中央社烏克蘭利維夫5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，從衝突地區一家孤兒院撤離的200多名兒童和照顧人員搭了24小時火車後，今天抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。

路透社報導，俄羅斯部隊攻擊烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）這家孤兒院附近核電廠的當天，從幼兒到青少年的這215名兒童即離開他們的孤兒院。

札波羅熱中央基督教孤兒院主任庫奇（Olha Kucher）表示：「我的心被撕裂了。」她哭著說：「很抱歉，我真不知道該說什麼。我為這些孩子感到很難過。他們還很小。」

夜幕低垂氣溫下降，孤兒院的孩子在利維夫（Lviv）火車站月台耐心等待，年長的孩子照顧年幼孩子，而孤兒院的工作人員則仔細地清點人數。

年紀很小的孩子抱著可愛的玩具。沒有一個孩子哭泣或抱怨。

孩子們睜大眼睛、手牽著手，被帶著穿過擠滿其他烏克蘭人的售票大廳。據利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）說，僅4日一天就有超過6萬5000名難民通過這個車站。

開始下雪時，孩子們登上巴士車隊，前往鄰國波蘭的新家。

他們需要幾個小時才能越過邊境。對於孤兒院主任庫奇來說，在經歷如此令人緊張的旅程後，孩子終於可望安全，令她百感交集：悲傷、解脫和憤怒。

庫奇說：「我們不想離開烏克蘭，我們愛它。但不幸的是，我們必須離開。」

當最後一個孩子爬上巴士時，庫奇說：「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就是在殺人。我不明白為什麼俄羅斯人民不相信我們正被轟炸，我們和我們的孩子正被殺害。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110306