早安世界》颱風丹娜絲生成不排除登陸台灣 氣象署8時30分發布海警
颱風丹娜絲生成不排除登陸台灣 氣象署8時30分發布海警
中央氣象署表示，今年第4號颱風丹娜絲於5日凌晨生成，預計6日至7日上半天從台灣海峽北上的機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。氣象署將於上午8時30分發布海上颱風警報，並舉行記者說明會。恆春半島天氣已受到影響，墾丁南灣及漁村公園浪高超過1公尺，墾管處插紅旗禁止戲水、游泳；阿里山森林鐵路即日起至8日全線預警性停駛。行政院長卓榮泰已要求部會即刻啟動防颱整備作業。（看完整報導）
對等關稅暫緩期將滿 川普不談了寄信通知各國稅率
美國總統川普4月2日宣布實施對等關稅，4月9日宣布暫緩90天供各方與美國談判，暫緩期將屆滿。川普7月4日表示，將發函貿易夥伴告知美國單方設定的關稅稅率，須自8月1日起開始支付。他說「（若未達成協議，）關稅稅率可能從10%到20%，或60%到70%不等」。到目前為止，川普政府只宣布與英國、越南達成貿易協議，並與中國達成關稅休兵。（看完整報導）
普發現金闖關暫緩 朝野共識8日前立院不處理4100億元特別條例
立法院會4日開會，行政部門提出的新台幣4100億元特別條例草案，包括1500億元計畫用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，藍白立委則主張草案應納入普發現金，經朝野黨團溝通，決定8日前不處理此案。國民黨黨團書記長王鴻薇表示，待台美關稅協商塵埃落定後，聽取各產業所受的衝擊，再來處理比較妥適。行政院長卓榮泰說，預算要用在建設及未來發展上，目前國家需要集合所有力量積沙成塔、眾志成城，才能夠善用資源。（看完整報導）
特別條例預算 管碧玲籲支持海巡署第2波大轉型
行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，一共匡列新台幣4100億元，其中包括強化國土安全韌性1500億元等。海洋委員會主委管碧玲3日表示，中國近年持續加大灰色地帶襲擾，海巡署任務調整更多比重至國安方面，尤需特別條例預算進行第2波大轉型，以建立海空一體全天候立體的監偵網。（看完整報導）
鹿兒島連震惡石島民13人撤離 專家：7月5日大災難謠言沒有科學根據
日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳，3日發生近來最大震度6弱，十島村長安排惡石島居民疏散，首批13人搭村營的渡輪4日傍晚抵達鹿兒島市港口。而今天是漫畫家龍樹諒「預言」日本發生大災難的日期，日本氣象廳長官野村龍一表示，「純屬謠言，完全不用擔心」。日本海洋火山學專家也表示，漫畫中預言的地點既不是板塊邊界，也沒有火山，不可能發生大地震或火山噴發，「我認為這是完全沒有科學根據的謠言」。（看完整報導）
高雄翁海泳遭野狗追咬亡 農業局：勸導不要再餵食
7旬蔡姓老翁3日在高雄市永安區鑽石沙灘公園附近游泳時，遭野狗下水追咬致溺水身亡。檢察官4日會同法醫相驗，初判為左眼、頭部撕裂傷併大量出血致死，並非溺斃。高雄市農業局表示，眾多流浪狗在當地聚集，是因為有人餵食，已派案逐步勸導餵食者不要再餵食。此前6月25日也有類似事件，當地今年已捕捉51隻流浪犬。（看完整報導）
台灣首認證品種牛 「源興牛」多通路開賣
2022年在台灣培育成功的「源興牛」去年11月通過農業部品種審定，成為台灣第一個擁有官方認證的品種牛。負責銷售「源興牛」的源新發國際公司4日表示，「源興牛」已在多個通路開賣，部分通路提供軍警消人員9折優惠。（看完整報導）
賴總統表揚教育獎得主 盼發揮力量讓台灣更堅韌
總統賴清德頒獎表揚60名總統教育獎得獎人，他說：「得獎，不是句點，而是一個新的開始」，相信得獎者都已經擁有克服難關的力量，希望發揮這股力量，讓台灣變得更堅韌。賴欣儀3個月大診斷出腦性麻痺，她不僅克服疾病，還成為技職競賽國手為國爭光，未來更打算從事護理工作。國小生陳秉希雖先天聽損，需配戴助聽器並接受療育，仍樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀，並立志成為奧運選手。（看完整報導）
中職票房大事件回顧 兄弟、悍將、龍隊場均破萬人盛況空前
中華職棒下半季4日開打，綜觀上半球季180場球賽票房成績，平均每場觀眾數達到9373人，在12強賽台灣奪冠及打進經典賽會內賽的帶動下，6隊人氣全面提升，再加上啦啦隊文化興起，中信兄弟、富邦悍將、味全龍主場平均進場突破萬人大關，寫下職棒開打36年以來首見的盛況。中央社整理數據，回顧中職歷年票房變化。（看完整報導）
美智庫：AI模型每7個月能力翻倍 失控恐瓦解民主
美國智庫METR發布報告指出，大語言模型每7個月能力翻倍，遠超過摩爾定律速度，預計到2030年，模型花數小時即能完成人類1個月工作；而失業並非最糟情況，人類的控制將變得更加困難，全世界都將面臨巨大的適應壓力，若失控恐致科技獨裁、政變、瓦解民主制度。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風丹娜絲生成不排除登陸台灣 氣象署8時30分發布海警2025/07/05 07:57
- 2025/07/03 08:00
- 2025/07/02 07:54
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