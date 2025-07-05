彭博：美擬管制AI晶片輸往馬來西亞泰國 防流入中國

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普政府計劃限制輝達（Nvidia）等公司向馬來西亞和泰國出口AI晶片，作為打擊疑似向中國走私半導體做法的一部分。

彭博報導，知情人士透露，美國商務部正在起草一項規則，用來阻止中國透過這兩個東南亞國家的中間商取得這些零件，美國實際上已禁止向中國銷售輝達先進的人工智慧（AI）處理器。

知情人士表示，這項規則尚未最終確定，仍有可能發生變化。由於涉及私人談話，這些知情人士要求匿名。

這些人士說，官員計劃將泰馬管制措施與所謂的AI擴散規則的全球限制措施結合。AI擴散規則是美國前總統拜登任期結束前提出的框架，引發美國盟友和輝達在內的科技公司反對。

華盛頓將維持2022年對中國實施的半導體限制措施，以及2023年一項涵蓋其他40多個國家的措施。前拜登政府官員用這項措施來解決走私問題，並提高關鍵市場的透明度。

這項規則將標誌川普承諾改革拜登AI擴散方法的第一步正式行動，商務部5月曾表示，將以自身「大膽、包容的策略」取代前朝規則。

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但知情人士表示，這項草案遠非全面性替代方案。例如，這項草案沒有回答有關美國晶片在海外資料中心使用的安全條件問題，這個爭論對中東地區來說尤其重要。目前尚不清楚除了馬來西亞和泰國之外，川普政府最終是否可能對更多國家出口AI晶片進行監管。

美國商務部沒有回應置評請求，泰國和馬來西亞政府發言人也沒有回應。輝達也拒絕置評，執行長黃仁勳先前表示，「沒有證據」顯示AI晶片被轉移，且未提及任何特定國家。（譯者：林沂鋒/核稿：徐睿承）1140705