傳中企赴馬國使用輝達伺服器訓練AI 馬來西亞展開調查

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（中央社吉隆坡19日綜合外電報導）馬來西亞投貿部今天說，正在查證媒體報導一家中國公司可能透過使用馬國境內搭載輝達晶片的伺服器訓練人工智慧（AI）模型，規避美國對高階AI晶片的出口管制。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國工程師於3月攜帶包含資料的硬碟飛往馬來西亞，利用輝達（Nvidia）的先進晶片在馬來西亞資料中心建構AI模型。

報導說，這些工程師計劃將AI模型帶回中國。

美國為維持技術競爭優勢，已嚴格管制向中國出口先進半導體，包括美國科技巨頭輝達生產的晶片。

馬來西亞投資、貿易和工業部今天發表聲明指出，正在「與相關機構查證是否有違反任何國內法規情事」。

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投貿部表示，根據馬來西亞法律，使用輝達和人工智慧晶片的伺服器不屬於受管制品，但只要任何政府根據各自國家的出口管制，需要監控敏感貨物交易的協助，馬來西亞都會合作。

聲明中說，馬來西亞的資料中心「可以自由做出自己的商業決策」，但另表示，無論是個人還是公司，規避出口管制都是非法的。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1140619