烏克蘭將在丹麥生產武器 首將軍工技術輸出歐洲國家

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（中央社記者陳彥婷基輔4日專電）烏克蘭與丹麥代表今天在丹麥首都哥本哈根簽署軍事合作協議，雙方同意烏克蘭國防企業可在丹麥生產武器，這是烏克蘭首次與歐洲國家達成境外聯合生產武器的協議，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，此舉對雙邊在安全與投資領域都具重大意義。

參與簽署的烏克蘭戰略產業部長斯梅塔寧（Herman Smetanin）指出，丹麥是第一個投資烏克蘭軍工企業的國家，如今又成為首個允許烏方在其境內輸出國防技術的國家。他強調，這是一個「獨特且具歷史意義的時刻」。

丹麥工業大臣博德斯科夫（Morten Bødskov）表示，合作將強化丹麥當前的國防應變能力。根據協議內容，雙方訂出具體合作步驟，以加快相關生產程序，為此部分既有法律規範將調整，以利後續發展。

不過，外界對於軍事技術的共同研發仍存有安全隱憂，尤其擔憂關鍵技術可能遭誤用或外洩。對此，雙方雖未公布具體細節，但強調將保護智慧財產權與敏感資料。

同日，丹麥出口與投資基金（EIFO）宣布，將投資烏克蘭專注於國防科技的創業基金D3，用以支持研發與量產無人機、掃雷設備及人工智慧等軍事技術。

此項投資是D3基金首次獲得外國政府主權基金資助。EIFO表示，透過這項合作，將協助推動烏克蘭與歐洲防衛產業的技術整合與發展。

丹麥近年來已與烏克蘭展開多項軍事合作，有別傳統軍援，自去年起轉向直接對烏國軍工產業注資，被外界稱為「丹麥模式」。該模式涵蓋生產、操作訓練及技術支援等多方面，成效獲肯定後，包括芬蘭、挪威、瑞典等北歐國家陸續跟進。

根據烏克蘭媒體UNN報導，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）上月底透露，烏克蘭計劃進一步擴大與國際夥伴的軍工合作，預計於9月前啟動「抵禦城市」（Defence City）項目。

「抵禦城市」涵蓋21個合作計畫，擬與全球主要軍火商在烏克蘭境內展開聯合生產，提升武器品質，並爭取西方政府訂單與進入歐盟、北約市場。

此外，還包括10項海外合作項目，丹麥與英國皆名列其中。烏梅洛夫當時指出，部分海外計畫將優先僱用烏克蘭籍專業人員。

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英國國防公司Prevail Partners近日也宣布，與烏克蘭無人機製造商Skyeton成立合資企業，雙方將透過數據共享加快無人機生產速度，以因應前線需求。

澤倫斯基先前曾表示，烏方預計在今夏敲定於歐洲建立生產線與輸出技術的具體安排，未來將與合作企業共同生產無人機、飛彈與砲彈等軍備，以支援烏軍作戰需求。（編輯：唐聲揚）1140705