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川普施壓非法移民 非銀行管道匯款他國徵稅1%

2025/7/5 07:21
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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國總統川普今天簽署「大而美」法案，新規定包括美國公民、持短期工作簽證外籍人士與留學生等，以非正規銀行管道，由美國匯款至他國將收取1%「匯款稅」。這是美國首次針對在美工作外籍人士匯款的新規定，預料將衝擊拉美地區經濟。

根據國會通過、川普（Donald Trump）簽署的大而美法案，透過現金、匯票、銀行本票與其他非銀行安排等方式由美國匯款至他國，2026年1月1日起需繳交1%匯款稅（Remittance Tax）；例如每匯款1萬美元至他國，除銀行費用外，還需繳交100美元稅金。

新規定適用對象包括美國與非美國公民，綠卡持有人、短期簽證工作者、留學生與其他人士。以美國金融機構帳戶，或美國機構發出的金融卡、信用卡匯款可豁免徵收。

這項針對境內超過千萬合法或非法外籍工作者的新規定，早前在聯邦眾議院版本時，限定為外籍人士對外國匯款徵收5%匯款稅，後降低至3.5%。參院版本再降低為1%，適用對象擴大至美國民眾，眾院3日表決過關，稅收將用於邊境安全與移民管理。

美國約有3200萬在他國出生的工作者，是主要勞動力來源之一，拉美裔占其中一半，持一般工作簽證在美工作者僅約百萬人。

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美國是主要匯款匯出國，大批中南美洲勞工在美工作，匯款至母國維持家計，若不具合法工作文件，難透過一般銀行跨國匯款，僅能以其他或地下金融管道進行；也有不少印度、中國與菲律賓籍人士在美工作，工資匯款至母國。

川普政府針對外國移民與短期工作者的國外匯款新規定，在中南美洲國家引起高度關注，預料匯款額將大幅減少，地下金融管道更猖獗，甚至影響多國經濟。（編輯：陳承功）1140705

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