張閔勛轟逆轉滿貫砲、威能帝好投 桃猿擊退悍將
2025/7/4 22:01（7/4 22:11 更新）
（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿本來落後富邦悍將，不過第6局張閔勛轟出逆轉滿貫砲，終場桃猿以5比4擊退悍將，演出7局優質先發的威能帝也奪下本季第7勝。
悍將在2局上展開攻勢，張育成選到保送後，范國宸敲出二壘安打，接著戴培峰擊出滾地球造成投手傳球失誤，攻下1分；4局上陳真從威能帝（Pedro Fernandez）手中轟出2分砲，悍將取得3比0領先。
桃猿隊在4局下反攻，梁家榮、林泓育敲安打後，張閔勛造成游擊手接球失誤，追回1分；6局下張閔勛更是從布坎南（David Buchanan）手中一棒轟出逆轉滿貫全壘打，本季第2轟出爐。
悍將在8局上一、二壘有人時，陳真敲出二壘安打，不過三壘跑者劉俊豪在本壘前出局，僅攻下1分。最終桃猿隊仍以5比4險勝悍將。
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敲出生涯首支滿貫砲的張閔勛獲選為單場MVP，賽後他表示，「因為上去打的時候球隊落後，想要把球打扎實、把隊友送回來，很開心有好的結果。」張閔勛也說：「儘管我們上半季戰績沒有那麼好，每一位隊友都在努力、很多人受傷，但都在場上拚鬥，希望大家繼續為我們加油。」
桃猿先發投手威能帝此戰用94球主投7局，被敲出6支安打，投1次保送、5次三振，失掉3分含2分責失，演出優質先發，奪下本季第7勝。（編輯：謝雅竹）1140704
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