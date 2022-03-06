15歲烏克蘭少女逃難巴黎 泣訴「我只想和平生活」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

5日巴黎共和廣場再次舉行聲援烏克蘭活動。兩名15與11歲的烏克蘭姊妹2天前剛隨家人逃難至巴黎投靠親戚。姊姊瑪莉亞在訪問中多次表示，她不明白為什麼住在烏克蘭的平凡人要遭受這個戰爭，「我們只想和平生活」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）法國各地昨日舉行聲援烏克蘭活動，巴黎共和廣場湧入人群。15歲烏克蘭少女告訴中央社，她剛逃難至此，只盼能重拾和平生活與學業。受訪者皆難掩激動情緒，呼籲國際社會介入救助。

巴黎共和廣場昨天再次舉行聲援烏克蘭活動，上千人湧進現場，民眾手舉標語，也有許多身披烏克蘭國旗以及頭戴花環的烏克蘭人。巴黎市長、總統候選人伊達戈（Anne Hidalgo）以及生態黨總統候選人賈多（Yannick Jadot）都出席致詞。

記者在現場看見兩位青澀的女孩，披著國旗，哀傷神情中透露著迷惘，引人側目。15歲的瑪莉亞（Mariia）告訴中央社，就在一個平凡的週四早晨（2月24日），她和朋友聽到遠處傳來奇怪的巨大聲響，學校宣布停課，總統說俄軍就在邊界，戰爭隨即開打。

法國各地5日再次舉辦多場聲援烏克蘭活動，盼繼續以行動要求俄羅斯停止戰爭。巴黎共和廣場下午湧進上千位民眾，巴黎市長伊達戈與總統候選人賈多等政治人物皆到場致意。許多民眾揮舞標語旗幟，氣氛熱絡。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月6日

戰爭爆發後不久，她和家人搭火車逃離，先往斯洛伐克，在邊境等了8小時，終能進入歐盟。接著途經匈牙利、羅馬尼亞，花了7天，最後於3日抵達巴黎，目前暫住姑姑家。

瑪莉亞告訴中央社，「一切都被摧毀了，希望戰爭停止後，能回到基輔、回到家鄉烏克蘭，重建一切。」

對這場戰爭，她感到難過與震驚，最想問「為什麼」。「為了什麼原因？為什麼我這樣一位平凡烏克蘭女孩要被迫逃離家園、家人和朋友，只因俄羅斯想和我們開戰？到底為了什麼，我需要逃離家園？」

瑪莉亞的祖父母還在基輔，每天都聽到街上傳來的聲音，無法入睡，身體狀況也不好。「為什麼住在烏克蘭的這些平凡人要遭受這個戰爭？我們只想和平生活。」

旅法3年半從事會計工作的烏克蘭人納迪亞（Nadia）則動員朋友，與巴黎政府合作，發動募集物資活動，特別是前線急缺的醫療物資。

納迪亞指出，烏克蘭情況非常糟糕，她在烏克蘭的親友告知，當地連基本物資都缺乏，止痛藥、感冒藥也沒了。還有許多孩童失去父母，奶粉、尿片等基本物資也沒有，所以他們自發動員募資。

她在訪問中忍不住哭泣說道：「這是犯罪，他們正在殘殺無辜的人。捐一歐元，對你就是買可頌的錢，但對我們來說卻可買醫療物資。昨天，68個孩子失去父母和家庭，且現在是冬季，天寒地凍。」

烏克蘭戰事前線情況不容樂觀，烏克蘭民眾表示當地缺乏許多基本物資，特別是醫療物資與奶粉、尿片等，並在5日聲援活動現場募集。許多法國民眾或捐出物品，或慷慨解囊。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月6日

納迪亞指出，第一週募捐推動困難，感覺法國人漠不關心。但如今大家了解到這不僅是烏克蘭的問題，而是國際問題，因為俄國不會就此停手，將會瞄準其他國家。

她哭訴說道：「他（蒲亭）是殺人犯，接下來會是波蘭等其他國家，不要視而不見。烏克蘭抵抗不只是為我們，也為世界和歐洲，我們將拯救生命，但我們付出了什麼代價？」

在法8年的瑪麗卡（Marika）則告訴中央社，俄國就是希望消滅烏克蘭的民主，「烏克蘭人民渴望自由，並選自己的政府，這對蒲亭來說，是個威脅，因為這會向俄國人展示，是可以選擇自己政府的」。

她情緒激動表示，唯一願望就是停戰，重建被摧毀的家園，而部分地區的房子已被夷為平地。她認為歐盟確實幫了很多，「但若戰爭還在持續，就表示仍然不夠；若還有從天而降的轟炸與飛彈，就表示還有事情可以做」。

受訪的烏克蘭人都不約而同在採訪中強調，希望能在烏克蘭設立 禁飛區 禁飛區小百科 指某一領地的上空禁止任何未經許可的飛行器飛入或飛越該空域。

一旦設立禁飛區就代表有可能擊落未經許可飛進該空域的飛行器。 看更多 關閉 。他們說，若北約（NATO）能關閉領空，以停止對平民的轟炸，就對烏克蘭有極大幫助。

參與者中也有一群立陶宛人，當他們得知記者來自台灣時，隨即大喊「我們支持台灣」，並表示知道立陶宛因挺台而遭中國經濟脅迫。

談到獨裁者，在手機大廠工作的馬可納維丘斯（Linas Maknavicius）向中央社表示，「中國在某種程度上是支持俄羅斯的，聯合國要通過譴責俄國侵略的決議，我們都看到中國的立場，絕對是有所爭議的。」

馬可納維丘斯說，身為立陶宛人與波羅的海公民，這場戰爭與他們有關。「面對俄國的侵略，我們無法置身事外，因為蒲亭不會就此停手，若烏克蘭沒有守下，下個目標就會是波羅的海國家與波蘭。」（編輯：周永捷）1110306

5日巴黎示威活動中有群立陶宛人，手持旗幟非常顯眼。他們得知記者來自台灣後非常興奮，直呼支持台灣。他們表示，烏克蘭、立陶宛與台灣都面臨獨裁者，若烏克蘭沒有撐下去，俄羅斯之後的目標將會是波羅的海國與波蘭。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月6日