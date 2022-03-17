蒲亭稱西方經濟閃擊戰失敗 會援助國內渡過艱難

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天坦言俄羅斯嘗到西方制裁的苦果，稱通貨膨脹與失業率將攀升，承諾將向平民百姓與國內企業提供財務援助，呼籲全國團結克服西方的「經濟閃擊戰」。

● 通膨與失業率將攀升 允諾援助家庭與企業

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）慷慨激昂地捍衛他在烏克蘭發動的軍事行動，稱他的戰術「完全合情合理」，他別無選擇，只能出兵烏克蘭。

在電視轉播的政府會議上，蒲亭號召俄羅斯人「動員起來」，克服與俄羅斯因遭大規模制裁而衍生的種種困境。

蒲亭承認：「沒錯，現在對我們而言並不容易。但這場針對俄羅斯的經濟閃擊戰（economic blitzkrieg）已經失敗了。」

路透社報導，蒲亭說，俄羅斯的通貨膨脹與失業率將上升，有必要對經濟做出結構性改革。這是他迄今最明確承認西方制裁確實引發苦果，但保證將提供支援給有小孩的家庭。

他宣布「將在不久的未來調高所有社會福利金」，稱俄羅斯經濟擁有「解決長期困難的所有必要資源」。

長年執政的蒲亭說：「當前的局勢當然構成考驗。我確定我們將能帶著尊嚴、透過努力通過考驗，克服種種困難。」

他也試圖安撫俄羅斯私人企業，稱它們在「克服當前問題上扮演著關鍵角色」。

俄羅斯經濟主要是由國家主宰，蒲亭承諾「最大限度的創業自主性」，命令政府「移除行政障礙」。

● 稱西方欲毀掉俄羅斯 籲像吐蒼蠅般揪叛國賊

蒲亭說，西方制裁「只有一個目標：摧毀俄羅斯」。

他將西方排山倒海的制裁行動比喻成法西斯分子的反猶暴力行為。他說：「西方卸下文明面具，秀出好戰作為，讓人不得不聯想到（納粹）反猶屠殺之舉」。

蒲亭聲稱西方試圖分化俄羅斯社會，譴責「思想」偏向西方的「第5縱隊」（fifth column，意指內奸）。

路透社報導，他跟政府部會首長說：「當然，他們（西方）將試著押寶所謂的第5縱隊、賣國賊，身在此處撈錢但卻住在別處的人。我所謂住在別處，不是指地理位置，而是他們的思想、他們的奴性思維。」

他說：「俄羅斯人民總能區分誰是真正的愛國者、誰是賣國賊，要像吐出不小心飛進嘴裡的蒼蠅一樣，把叛國者揪出。」

● 蒲亭發言狠毒 俄國專家不寒而慄

路透社報導，俄羅斯反對派政治人物、2000到2004年擔任蒲亭首任總理的卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）今天在推特譴責蒲亭的這番發言。

他說：「蒲亭正在加強他在摧毀俄羅斯的行動，這番言論實際上是在宣布，將開始大規模打壓不同意政權的人。這在我國歷史上發生過，也不是只有我們。」

俄羅斯多位專家也說，蒲亭的訊息讓人不寒而慄。

定居莫斯科的政治分析家柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）寫道：「蒲亭以歐威爾式（Orwellian）的方式，將俄羅斯公民分成清白與不潔兩類。」

● 出兵行動「成功」 不讓烏克蘭成西方侵俄跳板

此外，蒲亭稱俄軍在烏克蘭的行動進行得很「成功」。他說：「我們不會讓烏克蘭成為對俄發動侵略行動的跳板。」

他聲稱西方領袖「沒有給他以和平方式解決事情的選擇」。

西方領袖先前已警告，若俄羅斯出兵烏克蘭將遭致大規模制裁，俄國經濟會因此連月受創。儘管如此，蒲亭2月24日仍揮軍入侵烏克蘭。

蒲亭說：「西方甚至懶得去掩飾它們的用意是破壞整個俄羅斯經濟，毀了每一個俄羅斯人。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110317