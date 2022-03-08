2月外食費漲4.8%創13年新高 中式早點貴近1成

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，而與民眾荷包密切相關的外食費、重要民生物資漲幅更持續擴大，2月外食費年增率達4.8%，創下逾13年最大漲幅。

主計總處今天公布2月CPI年增率為2.36%，已經連續7個月超過2%的通膨警戒線。

不過民眾對於物價上漲的感受遠不止於此，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，關鍵在於民眾購買頻率較高的外食費、蔬果、重要民生物資等，漲幅相對顯著；按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者，漲幅高達6.2%，足足是整體CPI漲幅的2倍以上。

根據主計總處統計，外食費長期呈現上揚趨勢，長期年平均漲幅為1.91%，但自去年第4季起，外食費漲幅明顯擴大，去年12月起超過2%，今年2月漲幅更高達4.8%，創下98年1月以來、逾13年新高的紀錄。

「外食業者還在陸續反映食材成本價格、調整售價」，曹志弘指出，2月外食費漲幅前3大的項目依序為中式早點、火鍋、西式早點，漲幅分別達9.25%、6.43%、6.04%。

中式早點常見蛋餅、燒餅油條、豆漿等餐點，西式早點則如漢堡、三明治等，媒體詢問，蛋價高漲是否與早餐店調漲售價有關。

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曹志弘認為，蛋價上漲可能是漲價原因之一，但業者應不至於單純因為雞蛋因素而漲價，畢竟燒餅油條、三明治的材料都有麵粉，而進口牛肉等食材價格也有上漲，業者會綜合各項因素，評估售價是否需要調整。

主計總處今天也公布2月重要民生物資平均CPI年增率為3.17%，其中雞蛋漲幅直逼3成、達29.1%，為近35個月最大漲幅，麵粉及麵包受到進口小麥價格上漲影響，年增率分別達5.77%及5.16%，各自創下122個月及49個月以來新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1110308