中經院北投新院舍大樓動土 預計2028年完工搬遷

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中華經濟研究院自籌資金、推動興建位於台北市北投區的「院舍大樓統包工程」今天動土，中經院董事長曹添旺認為，在國際政經局勢動盪的時刻，中經院興建新院舍大樓，有助於擴充知識能量、發揮智庫培育人才的功能，也是中經院的重要里程碑。

中經院今天舉行「院舍大樓統包工程」動土典禮，新院址位於北投區新興路新興公園南側，將興建地上7層、地下1層的建築，預計2028年完工並搬遷。

行政院秘書長龔明鑫今天受邀出席，他表示，近年國際政經局勢詭譎多變，以近期美國關稅措施為例，消息一出，政府便找來中經院、台經院等重要智庫推演影響及研擬對策，隨後政府端出因應美國關稅政策的支持方案，凸顯智庫的重要性。

曹添旺致詞時也說，台灣現在面臨全新的挑戰與發展契機，中經院興建院舍大樓，正好提供永續完善的經濟研究環境與資源，可強化中經院作為國家智庫、培育卓越人才的功能，同時發揮更大的專業研究與知識能量。

曹添旺指出，中經院編制約100多人，加上約聘共計約400多人，期盼優質院舍大樓可以提供好的環境，以利智庫為國家社會做出更多貢獻。

1979年中華民國與美國斷交後，行政院為了確保國家經濟穩定發展與成長，指示前經濟建設委員會策劃設立經濟研究機構，於1981年7月1日正式成立，定名為「中華經濟研究院」。

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中經院草創之初，先租用台北市光復南路35號8樓臨時基地，後於長興街75號（現址）建成，於1984年7月遷入、啟用至今。40多年來，中經院扮演國家經濟研究智庫角色，掌握國內外經濟脈動，提出前瞻性政策建議，參與並見證台灣經濟成長、蛻變。

北投當地居民對於未來的「新鄰居」十分關注，今天不少居民前來觀禮，中經院院方熱情介紹未來規劃，大樓會搭配植栽設計，增添環境綠意，院舍大樓完工後，周邊民眾可以前來散步。（編輯：潘羿菁）1140619