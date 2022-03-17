央行升息打通膨預期心理 楊金龍7大關鍵問答一次看

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央行總裁楊金龍17日表示，國內輸入性通膨壓力大，希望靠升息抑制民眾的預期心理。圖為民眾在台北虎林街菜市場採買。中央社記者張新偉攝 111年3月17日

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北17日電）中央銀行今天舉行第1季理監事會議，決議升息1碼，貨幣政策基調轉為「緊縮」。央行突然「放鷹」讓市場大感意外，央行總裁楊金龍直言，國內輸入性通膨壓力大，希望靠升息抑制民眾的預期心理。

美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日決議升息1碼（0.25個百分點），正式啟動升息循環。台灣央行今天罕見同日等幅跟進美國聯準會升息腳步，這是央行總裁楊金龍上任以來首次升息，也是睽違逾10年首度升息。

對市場而言，今天的理監事會議決議有兩大意外，一是央行宣布升息1碼，為15年來最大幅度，而非只有宣示性的半碼；其次，央行也未如外界預期，針對房市祭出第5波選擇性信用管制。

究竟央行這次理監事會議的決策考量為何，總裁楊金龍記者會7大關鍵問答，重要性一次掌握。

央行打通膨，17日舉行第1季理監事會，會中決議升息1碼，18日起實施，鷹派作風讓市場跌破眼鏡；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的升息。圖為楊金龍會後主持記者會，說明決策考量。中央社記者鄭清元攝 111年3月17日

●央行升息原因為何？

楊金龍多次強調台灣升息須具備3條件，一是國內物價情勢，二是主要國家升息動向，三是產業復甦狀況。他今天於理監事會後記者會開門見山地說「三要件已經符合」，且有必要抑制民眾的通膨預期心理。

首先，台灣不僅面對輸入性通膨壓力，國內消費者物價上漲率（CPI）也持續攀高，已經連續好幾個月超過2%警戒，央行也上修通膨率預測值，CPI及核心CPI年增率分別從去年底預測的1.59%及1.45%，分別上修至2.37%及1.93%。

第二，台灣調整利率決策時，必須考慮主要國家央行的動態，否則美國聯準會不動，台灣率先升息，會加劇熱錢流入。

不過楊金龍指出，根據最新國際金融情勢，美國、英國已升息，歐元區也將結束購債，這項升息條件已經滿足。

三是各產業復甦力道不一致的現象逐漸緩和，勞動市場已經逐漸回復至國內疫情爆發前的水準，央行也預測2022年經濟成長率仍有4.05%的表現。

央行3月迅速升息，跌破各界眼鏡。記者會中有媒體詢問，這是否為「困難的決定」；楊金龍表示，如果升息3條件不具備，升息1碼就困難了，還得要很勇敢，但現在經過各方面評估，3條件已經具備，「你還會說很困難嗎？」

央行決議18日起升息1碼，終結連7凍，為睽違逾10年的升息。（中央社製圖）

●央行上修2022年消費者物價上漲率（CPI）至2.37%，升息是否有助於抑制通膨？

楊金龍表示，俄烏戰爭是接下來全球經濟走勢最大的不確定性，雖然對實體經濟影響有限，但透過能源、大宗物資帶來的通膨壓力需要持續關注；如果後續能源供需情況愈來愈緊，恐怕通膨會往上走。

不過楊金龍認為，供給面因素導致的物價上漲，用供給面的手段處理會更有效，如台灣政府已經端出的調降關稅，貨物稅、營業稅減免，以及油價平穩、電價調整機制等；此外，2020年以來新台幣匯率強勁升值，也有助於緩解原物料進口價格高漲的壓力。

雖然外界認為升息可以抑制通膨，但物價上漲若屬於供給面因素，供給面手段會比較有效，用提高利率的方式較不妥當。

既然如此，為何央行還是選擇升息1碼，楊金龍強調「通膨預期心理必須壓抑」，各機構陸續上調對通膨率的預測值，雖然台灣通膨率上調的幅度不算大，但穩定物價對國家中長期經濟發展是正面作法，因此央行理事一致同意升息1碼，以抑制國內通膨的預期心理。

2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，連續7個月超過通膨警戒線。（中央社製圖）

●美國聯準會啟動升息循環，央行今天跟進升息1碼，後續是否也追隨聯準會腳步，連續升息？

楊金龍表示，美國是個大而封閉的經濟體，可以用利率政策控制國內經濟，但台灣是出口導向、小而開放經濟體，除了利率，也要考慮匯率因素，因此台灣的利率政策、經濟環境都不適合直接與美國比較。

此外，俄烏戰爭對全球的影響都還沒塵埃落定，後續物價走勢、金融影響都要持續評估，因此美國有美國的作法、台灣有台灣的作法，央行將審慎關注最新動態，適時調整貨幣政策。

●央行這次為何沒有祭出第5波選擇性信用管制？

楊金龍說，央行2020年底至今，已經陸續推出4波選擇性信用管制，目前觀察到金融穩定相關數據如建築貸款呆帳率、購置住宅呆帳率、信用集中度等都控管很好，其他部會也都還有相關健全房地產等措施。

楊金龍強調，央行選擇性信用管制還有空間，但沒有必要馬上持續下去，未來會持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，滾動式調整相關措施。

●央行房市管控未再出招，是否考量升息已有打炒房效果？

升息會導致購置住宅的成本上漲，不過楊金龍表示，這次升息目的是抑制通膨預期，畢竟穩定物價對國家中長期經濟發展是正面效果，「不是說要打房市」。

但他坦言，升息難免會波及房貸戶，據央行內部計算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為新台幣763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。

●央行貨幣政策基調為何，緊縮措施有哪些？

楊金龍定調，今年貨幣政策基調是朝「緊縮」的方向走，除了這次政策利率調升0.25個百分點，央行定存單各天期利率也都會足額調升0.25個百分點。

此外，央行2020年4月開辦的中小企業專案貸款，隨著疫情受控、企業逐步恢復正常，紓困需求下降，專案融通期限跟企業適用央行優惠利率期限到今年6月30日止，央行屆時預計可以收回銀行融通資金約新台幣4000億元，「收回來也是一種緊縮方式」。

●強勢新台幣有助緩和輸入性通膨，但最近新台幣走貶，怎麼看近期新台幣匯率？

跟新加坡、韓國、歐盟區相比，新台幣在109年後就開始明顯升值，外界都認為新台幣是「最強亞幣」，也因為新台幣升勢強勁，廠商進口原物料時，使用美元或新台幣計價就會產生很大差異。

楊金龍表示，近期爆發俄烏戰爭後，外資資金流出不少，新台幣最近確實有一些修正，可能是短暫現象；不過央行對外匯市場態度不變，新台幣匯率原則上由外匯市場供需方所決定，如果有資金大量進出導致匯率過度波動，金融不穩定，央行本於職責就會進場提供流動性，維持外匯市場秩序。（編輯：林淑媛）1110317