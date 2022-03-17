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央行升息1碼
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央行升息1碼2/8

央行意外閃電升息1碼 楊金龍揭貨幣政策轉向3大關鍵

2022/3/17 19:40
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）央行睽違10年啟動升息腳步，一口氣調升1碼（0.25個百分點），跌破市場眼鏡。央行總裁楊金龍指出，台灣升息有3原因，包括俄烏戰爭推升輸入性通膨壓力遽增、台灣勞動市場恢復至疫情前以及歐美等各國啟動升息。

美國聯準會於美東時間16日宣布升息1碼（0.25個百分點），3年多來首度調高基準利率，這項決策也開啟升息循環，意在壓制COVID-19大流行期間衝上40年高點的通膨率。

央行今天舉行第1季理監事會議，決定升息1碼，罕見與美國同步，跌破市場眼鏡；這也是央行終結連7凍、睽違10年再次升息。

楊金龍坦言，過去這段時間，銀行業者、經濟學家都有做些預測，普遍認為央行最快6月升息，升息幅度約半碼；其實今天理監事會有些理事主張升半碼，也有少數理事認為不應該升息，但討論過後，大家一致同意並接受升息1碼的決定，貨幣政策基調轉為「緊縮」。

對於為何3月升息，楊金龍表示有3大關鍵因素，第一，俄烏衝突導致全球能源等大宗商品價格大幅上揚，國內輸入性通膨壓力大，CPI年增率已經好幾個月高於2%，料將持續至今年第3季，核心CPI年增率也上升，均顯示國內物價漲幅居高。

央行最新估計今年度CPI年增率上調至2.37%，核心CPI估為1.93%。為了消除國內通膨預期心理，維持物價穩定，必須採取行動。

第二，受疫情影響的內需服務業景氣逐步回溫，勞動市場情勢持續改善，台灣疫後經濟成長動能穩定；第三則是歐美各國展開升息腳步。

不過，央行3月升息1碼決策，是否代表跟進美國聯準會腳步，就此展開升息循環，接下來第2季後的理監事會也將連續升息。

楊金龍表示，美國是個大而封閉的經濟體，可以用利率政策控制國內經濟，但台灣是出口導向、小而開放經濟體，除了利率，也要考慮匯率因素，因此台灣的利率政策、經濟環境都不適合直接與美國比較。「美國情況跟我們不太一樣。」

楊金龍進一步指出，俄烏戰爭對全球的影響都還沒塵埃落定，後續物價走勢、金融影響都要持續評估，因此美國有美國的作法、台灣有台灣的作法，央行將審慎關注最新動態，適時調整貨幣政策。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110317

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