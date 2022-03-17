美聯準會升息 分析：中國央行維持穩中寬鬆基調

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（中央社台北17日電）美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，不確定性落定。中國機構今天分析指出，中國人民銀行（央行）穩中寬鬆政策基調不會因為Fed升息改變，貨幣政策進一步寬鬆空間仍在。

綜合新京報、中新財經、界面新聞等陸媒報導，Fed當地時間16日宣布升息1碼（0.25個百分點），機構分析普遍認為，這次升息時間和幅度都在市場預期範圍內，短期不會擾動市場走勢，也不會影響中國貨幣政策。

中國國務院金融穩定發展委員會16日召開專題會議提出，「針對宏觀經濟運行，我國貨幣政策要主動應對」，意味著人民銀行會做好流動性保障工作，近期降準的可能性較高。

中國大陸學者、機構多認為Fed升息使得不確定性恐慌情緒暫時結束；在中國官方「穩增長」政策目標下，人民銀行仍會維持「穩中寬鬆」基調，貨幣進一步寬鬆空間仍然存在。

報導引述招商證券分析師謝亞軒表示，外圍不確定性暫時結束，市場恐慌情緒階段性平復。16日金融委召開會議穩定軍心，政策底明確顯現，將透過各種方式穩定市場，暫停推出不利於市場穩定的措施。

他說，就此可推測，人民銀行會做好流動性保障工作，近期降準的可能性較高；考慮到跨境資金流動形勢，降息或有所延緩，但央行穩中寬鬆的政策基調不會因Fed升息而改變。

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中信證券分析師明明認為，Fed宣布升息，人民幣兌美元匯率貶值情形和股市、債市的資金外流情況，可能成為央行考慮貨幣政策寬鬆節奏的重要因素。在穩增長和寬信用的堅定目標下，「貨幣政策進一步寬鬆空間仍在」，但降息操作可能需要等待更強的催化因素。

中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍說，Fed加息使美元資產升值，容易導致資金外流。中國放寬貨幣政策，意味著人民幣和美元的息差會進一步收窄，給維持國際收支資金流動和人民幣匯率的穩定性帶來一定挑戰，這種複雜環境考驗中國貨幣政策的主動性。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110317