央行意外升1碼 瑞銀預期今年還有2次升息

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（中央社記者蘇思云台北18日電）央行17日意外宣布升息1碼，瑞銀預期央行今年還會升息2次，分別在6月與9月的理監事會議，每次將調整半碼。瑞銀評估台灣勞動力市場將保持穩健，預期第2季、第3季GDP將保持在3%以上。

美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日決議升息1碼（即0.25%），正式啟動升息循環。台灣中央銀行17日決議升息1碼，終結連七凍，跌破外界眼鏡。

瑞銀（UBS）今天發布新聞稿，瑞銀投資銀行研究部北亞區經濟學家鄧維慎表示，雖然央行升息令市場大感意外，但是貼近瑞銀原本預期，這次是2011年7月以來首次升息，預測央行今年內會把政策利率恢復到疫情爆發前的水準。

鄧維慎表示，對其他央行而言，升息25個基本點（1點為0.01個百分點）似乎很常見，但是2007年以來，台灣央行升息往往只會一次調整12.5個基本點，因此17日的升息幅度算是比往常更大。

此外，從過去升息經驗來看，央行發行的可轉讓定期存單（NCD）利率的漲幅往往低於重貼現率的變化，但央行這次也提到多數不同天期的NCD利率都會提高25個基本點。

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鄧維慎表示，瑞銀預期央行今年還會升息2次，分別在6月16日與9月22日舉行的理監事會議，每次將調整半碼（即0.125%）。

此外，儘管瑞銀投資銀行全球經濟學家最近把全球經濟成長率下調1個百分點，也在此基礎下把台灣今年經濟成長率下修到2.8%，不過，瑞銀認為台灣勞動力市場將保持穩健，預期台灣第2季和第3季的國內生產毛額（GDP）將保持3%以上。（編輯：黃國倫）1110318