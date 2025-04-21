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外資賣超18.98億元 調節華航近1.6萬張居冠

2025/4/21 16:55
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（中央社記者張建中台北21日電）台股今天震盪收低，下跌288.83點，收在19106.2點，成交值新台幣2076.6億元。外資賣超18.98億元，賣超華航最多，達1萬5991張。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國關稅政策充滿不確定性，台股人氣退潮，近期成交量萎縮，指數呈現弱勢表現。

劉坤錫說，台美關稅談判結果、美國對半導體課稅細節，都是影響台股未來走向的關鍵因素，並是市場關注焦點。

外資及陸資今天賣超18.98億元，投信買超23.02億元，自營商賣超66.61億元；三大法人合計賣超62.57億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前3名分別為華航1萬5991張、元大高股息（0056）1萬601張，以及群益台灣精選高息（00919）7953張。

受外資賣超影響，華航今天股價下跌2.81%，收在20.75元，元大高股息下跌近1%，收在32.37元，群益台灣精選高息下跌1.53%，收在20.53元。

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外資賣超第4名至第10名依序為中鋼、華邦電、復華富時不動產（00712）、富邦恒生國企正2（00665L）、元大台灣50（0050）、宏碁及台新金。

外資買超前10名有南亞科、鴻海、群益優選非投等債（00953B）、凱基金、大成鋼、華南金、合庫金、統一、陽明及廣達。（編輯：林家嫻）1140421

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劉坤錫
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