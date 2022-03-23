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新北加重房屋稅率最高3.6% 議會若通過拚7月實施

2022/3/23 12:50（3/23 13:23 更新）
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新北市政府23日通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，提高非自住的住家用房屋稅，最高為3.6%，若市議會審議通過將於7月1日實施。（中央社檔案照片）
新北市政府23日通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，提高非自住的住家用房屋稅，最高為3.6%，若市議會審議通過將於7月1日實施。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府今天通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，提高非自住的住家用房屋稅，最高為3.6%，盼藉此釋出房屋達到居住正義，若新北市議會審議通過，將於7月1日實施。

新北市政府財政局今天在市政會議提案修正「新北市房屋稅徵收率自治條例」，財政局長李泰興指出，新北為落實居住正義，因此將推動囤房稅。自住房屋的稅率仍為1.2%，不受這次修正草案影響。

他說，修正後，非自住房屋的一般持有人，持有1戶的稅率為1.5%；擁有2戶者，每戶稅率為2.4%；持有3戶以上者，每戶均為3.6%。

至於建商則給予2年合理銷售期，超過者採取差別稅率課徵；房屋於起課房屋稅2年內未出售者，課徵房屋稅1.5%，超過2年且未滿5年未出售者2.4%稅率；於起課房屋稅5年以上未出售者，房屋稅3.6%。

李泰興說，勞工宿舍、社會住宅、包租代管等6類房屋仍維持1.5%稅率。這次修法約只有2%的新北市民眾、約8.2萬戶受到影響。

財政局表示，為符合租稅公平、量能課稅及落實居住正義，對新北市非自住用房屋所有權人，按持有戶數採差別稅率課徵房屋稅，以增加持有成本、抑制囤房炒作。

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財政局指出，為避免出租供民眾居住使用的公有房屋增加持有成本，因而提高承租租金，影響民眾權益，因此，不具囤房性質的房屋明定稅率為1.5%。修正的自治條例草案若經市議會通過後，將自民國111年7月1日施行。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，新北推動囤房稅是許多人的期待，自住房屋不受影響，仍維持1.2%稅率，修正自治條例是希望擁有多間房屋的人可釋出房屋，以照顧弱勢族群。（編輯：戴光育）1110323

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