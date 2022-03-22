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台經院：升息1碼僅打擊房市信心 3碼才會實質影響

2022/3/22 16:39
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行17日閃電升息1碼，讓市場跌破眼鏡。不過台經院院長張建一分析，升息1碼對房市影響輕微，預估要連續升息達3碼以上、或是到2023至2024年，對房市實質影響才會顯現。

中央銀行17日舉行第1季理監事會議，決議升息1碼，貨幣政策基調轉為「緊縮」，希望可以抑制社會大眾的通膨預期心理。

由於央行升息將影響市場利率，增加貸款戶的負擔，不少房貸族叫苦連天；據央行內部計算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為新台幣763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。

張建一今天出席「全球升息浪潮下的風險」論壇，會中指出，升息1碼不太可能就此把房價打下來，但央行先前已經連續祭出4波選擇性信用管制，再搭配升息1碼，具有政策宣示的效果。

央行升息1碼後，張建一認為，初期對房市影響僅止於心理層面的起伏，畢竟目前房貸利率仍在歷史低檔水準，升息1碼對房市實質影響效果輕微。

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不過張建一指出，如果後續利率持續走揚，達到3碼以上時，房貸負擔壓力將逐漸浮現，對於房市實質層面的影響將更為顯著；也就是說，利率因素對於房市真正的影響時間將出現在2023年到2024年間。

張建一分析當前房市景氣，認為民眾避險、保值及剛性需求仍在，但受限於政府打炒房政策效應逐漸顯現、買賣雙方對價格存在認知差距等因素，使得買賣移轉棟數成長幅度趨緩，房市景氣呈現高檔震盪格局。（編輯：潘羿菁）1110322

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