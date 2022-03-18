一銀、合庫宣布調整存款利率 1年期定期利率站上1%

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（中央社記者張璦台北18日電）央行昨天宣布升息1碼，國銀與公股行庫今天陸續宣布調整存款利率，台銀、一銀與合庫銀等將於21日起調整利率，1年期、2年期、3年期的存款機動利率升破1%。

央行昨天宣布重貼現率調升至1.375%，各公股銀行今天密切開會討論存放款利率調整，台銀開第一槍調升存款利率，其中，1年期定儲存款機動利率從0.84%將提高到1.09%，2年期、3年期定儲機動利率也突破1%大關。

合庫銀行晚間發布新聞稿表示，配合央行貨幣政策，反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，並自21日起實施。

合庫銀一般定期存款機動利率調幅部分，1個月期至3年期定期存款利率均調升0.25個百分點；一般定期儲蓄存款1年期至3年期機動利率，各期別均調升0.25個百分點，足額反映；大額定期存款與定期儲蓄存款的各期別都調升0.05個百分點。

合庫銀1、2、3年期定期存款利率分別調至1.065%、1.07%、1.075%；3年期儲蓄存款則是來到1.115%。

第一銀行也跟進調升存款利率，並自21日起實施，據一銀存款牌告利率表，定期存款和定期儲蓄存款機動利率各期別都足額反映1碼升息，1、2、3年期的定期存款利率分別調整至1.065%、1.09%、1.09%。

至於定期儲蓄存款機動利率最高調整至1.27%。

大額存款300萬元（含）以上定期、定儲各期別都調升0.03個百分點。

土地銀行稍晚也宣布21日起調整存款利率，一般定期性存款各天期機動利率均調升，調升幅度為0.245至0.255個百分點；定存機動利率1年期調整後為1.065%、2年期1.07%、3年期1.075%；定儲機動利率1年期1.09%、2年期1.095%、3年期1.11%。（編輯：潘羿菁）1110318