台新金擬配息0.9元 林維俊：考慮股本膨脹與股東訴求

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（中央社記者羅元駿台北7日電）金管會於3月31日核准新新併，台新金總經理林維俊今天表示，新新併後股本膨脹大約249億股，考慮股本膨脹，也接到投資人意見、特別是外資股東要求希望股利以現金為主，所以這次股利為全現金，台新金董事會通過擬配息0.9元。

台新金今天發布重訊公告，董事會決議通過普通股將分配0.9元現金股利，合併後台新新光金的流通在外普通股股數為248.66億股。

林維俊說明，董事會今天早上8時就開始，並決議通過分配0.9元現金股利；由於新新併合併基準日為7月24日，所以台新金、新光金股東都可以拿到，時程預期在8月底或9月初。

林維俊試算，依照今天台新金收盤價15.6元計算，配發0.9元現金股利，現金殖利率約5.8%，是已公告金控居冠。

目前已公告股利的金控包含元大金、合庫金、永豐金、玉山金、國票金和台新金。

林維俊說，因台新金提出以0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股，按照換股比例新光金普通股可拿0.6048元、換算新光金收盤價11.25元、現金殖利率約5.4%。

不過，新光金股東3年後還會收到0.175股的辛種特別股，合計3年後可拿到1.84元。

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林維俊表示，新新併後股本膨脹大約249億股，考慮股本膨脹，也接到投資人意見、特別是外資股東要求希望股利以現金為主，所以這次股利為全現金。

林維俊進一步指出，股利發放要考慮競爭力，今年配0.9元可以保留發放實力，但盈餘分配權責在董事會，經理人立場是考慮金控資本需求，未來要有能力、可預期的股息政策。（編輯：潘羿菁）1140407