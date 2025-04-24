新新併有進展 台新金將發行118.9億股普通股

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（中央社記者羅元駿台北24日電）為配合「新新併」，台新金今天表示，董事會今天決議通過將辦理發行新股，其中，將發行118.9億股普通股與30.96億股辛種記名式特別股；另外，原新光金特別股也將轉換為台新金庚種特別股。

金管會3月31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，由台新金為存續公司、新光金為消滅公司。雙方金控董事會也訂定，合併基準日為7月24日，之後將正式更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

台新金今天發布重訊指出，董事會決議辦理合併發行新股，預計將發行普通股118億9025萬4918股、辛種記名式特別股30億9642萬552股；以及庚種記名式特別股一7500萬股、庚種記名式特別股二2億1966萬8000股。

回顧台新金與新光金合併案的交易條件，台新金提出以0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。

台新金說明，普通股的發行總金額依合併基準日前最後交易日的收盤價而定，也就是今年7月23日當天的收盤價決定；至於庚種記名式特別股則為每股45元、辛種記名式特別股為每股10元。

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台新金補充，原新光金甲種記名式特別股每1股則換發台新金的庚種記名式特別股一1股，新光金乙種記名式特別股則為每1股換發台新金的庚種記名式特別股二1股。

台新金今天也代子公司台新投顧公布，原總經理呂仁傑辭職，由現任台新投顧協理江浩農接任總經理一職，人事案預計5月1日生效。（編輯：楊蘭軒）1140424