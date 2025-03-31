金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金

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（中央社記者羅元駿台北31日電）金管會今天宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，由台新金為存續公司、新光金為消滅公司，從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

金管會今天發布新聞稿指出，台新金及新光金各自於2024年8月22日及同年9月11日董事會通過雙方合併案及修正合併對價契約，並於10月9日經雙方金控的股東臨時會表決通過。

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金管會指出，本案是由台新金及新光金依金融控股公司法、金融機構合併法等相關規定，共同申請合併許可。合併後台新金為存續公司、新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

金管會說明，取得核准後由2家金控共同決定合併基準日並進行公告，依規定需於合併基準日前30個營業日前向證交所申請新光金終止上市。（編輯：楊凱翔）1140331