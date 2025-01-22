金管會研議調高金金併公開收購門檻 首階須採現金

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（中央社記者謝方娪台北22日電）2024年新新併一度陷入台新金、中信金爭搶局面，創金控史上首見。金管會主委彭金隆今天表示，為避免監理套利，研議調高金控公開收購金控門檻且須採現金為主，同時擬配合調適規定，給予處於收購期間的金控雙重槓桿比彈性。

回顧2024年，台新金及新光金達成合意併購共識，中信金亦宣布對新光金發動敵意併購，史上首見合意及非合意併購同步出現，一度掀起金融市場高度矚目。

彭金隆今天在新春記者會說明，對於金融整併，金管會未來將分流為金控收購金控、金控與金控整併、金控收購獨立金融機構等，其中，未來調整重點在於金控收購金控，金管會研議調高金控公開收購金控門檻。

現行規定，金控若要發動公開收購，首階段必須完成至少10%以上股權收購，針對金控公開收購金控，金管會研議未來將10%門檻再向上調整，同時要求以現金收購為主。

彭金隆指出，合意或非合意併購為法律程序適用不同，並非代表股東間是否合意，若合意或非合意併購均可達成相同目的，但其中一種作法較簡便、程序較不周延，會產生監理不一致，金管會希望調高公開收購門檻，且作法期待以現金為主，後續將持續溝通、徵詢意見，預計在春節後向外界報告。

金管會銀行局長莊琇媛補充，研議對金控在收購期間雙重槓桿比給予一定寬容、暫時豁免適用125%上限，但收購後達一段期間必須回到125%內，以維持整體財務健全性。

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另對於金控收購獨立金融機構，彭金隆表示，金管會傾向維持現有作法，首階段可採用現行10%收購門檻。

彭金隆自2024年5月20日上任後迄今，並未開出任何一張超過新台幣300萬元罰單，引起矚目。彭金隆也解釋，當年度裁罰並不代表違規事實發生於當年度，且過去幾年罰鍰金額偏高，是因有特殊個案發生。（編輯：潘羿菁）1140122