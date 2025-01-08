新新併重大進展 公平會點頭不禁止結合
2025/1/8 18:24（1/8 19:07 更新）
（中央社記者潘姿羽台北8日電）新新併再過一關，公平會今天宣布，委員會議決議認為此案無顯著的限制競爭疑慮，不禁止結合。
台新金及新光金擬100%換股合併，並以台新金為存續公司，目前新光金及子公司新光人壽、元富證券、新光投信、新光金保代、新光金創投，及新光金孫公司元富期貨、元富投顧、元富保代、元富創投、新光行銷等，均陸續通過安置計畫，僅新光銀行安置計畫尚未達共識。
新新併一路走來波折不斷，一度陷入三角戀，現在進展愈來愈順利，公平會今天宣布，此案無顯著限制競爭不利益，不禁止結合。（編輯：張均懋）1140108
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