魏寶生：新壽強身健體確定再增資 盼明年完成新新併【獨家】

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新新併進程備受市場矚目，新光金暨新壽董事長魏寶生今天透露，新壽明年將繼續強身健體、推進增資，站在新壽立場希望與台新金合併愈快愈好、期待新光金與台新金於2025年完成合併，有富爸爸給予接軌TW-ICS後的新壽支持。

新新併能否順利創下國內首樁金控合意併購案、新壽能否順利度過2026年國際保險制度雙接軌挑戰，備受市場矚目。魏寶生今天晚間接受中央社獨家採訪，首度透露新壽明年上半年規劃再度辦理現金增資，以維持RBC（資本適足率）持續達標，確切增資額度將待年底結算後明朗。

魏寶生表示，新壽經營漸入佳境，今年增資發債雙管齊下，除了財務表現愈來愈好，業務亦穩定成長，今年第4季新壽有保險月，新契約表現亦繳出佳績，新壽現在正逐漸強壯中，但對他而言，必須持續將新壽RBC維持在穩定水位，以確保可符合適用接軌過渡措施資格。

他鬆口，考量明年度計算C3利率風險仍要加壓0.9倍，為維持明年6月底新壽RBC繼續達200%法定標準，新壽不排除要繼續增資。

魏寶生說，隨新壽財務、業務表現轉佳，加上金管會給予3階段接軌協助措施，據目前試算，新壽2026年接軌TW-ICS無虞，但此前經營團隊仍會持續努力、不鬆懈，讓新壽可維持更強健資本水位、RBC拉得更穩一點，「不僅今年底RBC沒問題，明年6月底RBC也要沒問題」。

魏寶生指出，他期待合併案能早日送件取得金管會核准、於2025年先完成金控合併，透過業務更均衡發展的新金控，新壽2026年接軌TW-ICS後的資本需求能有台新金給予支持，有更強壯的母金控讓新壽未來走得更穩、發展得更強大。（編輯：楊蘭軒）1131129